Irak: un responsable gouvernemental coupable de corruption s'évade d'un commissariat

Les autorités irakiennes mènent depuis plusieurs mois une campagne d'arrestations d'officiels et d'hommes d'affaires impliqués dans de la corruption à grande échelle dans le pays et avaient notamment arrêté fin mars Saad Hamid Kambash. Mais ce responsable de responsable d'un bureau de dotation sunnite a pris la fuite de son lieu de détention mardi 18 avril.

Avec notre correspondante à Bagdad, Marie-Charlotte Roupie

Arrêté le 21 mars, Saad Hamid Kambash avait été condamné la semaine dernière à quatre ans de prison pour corruption administrative et financière, dont le montant est estimé à plusieurs dizaines de millions de dollars. Mais dans la soirée du mardi 18 avril, l'ancien chef du bureau de dotation sunnite s'est échappé du commissariat où il était détenu.

Selon le porte-parole du commandant en chef des armées, son évasion a eu lieu après l'Iftar [cérémonie et repas mettant fin au jeûne musulman, NDLR] et une visite de sa sœur, elle-même députée au Parlement. Deux véhicules l’attendaient à l’extérieur et il aurait reçu l’aide de trois personnes. Les autorités annoncent avoir arrêté toutes les personnes en charge du centre de détention pour enquêter sur une possible corruption.

La corruption est une plaie en Irak. Fin 2022, le scandale surnommé « Le braquage du siècle » révélait que 2,5 milliards de dollars avaient été volés aux impôts irakiens. Et malgré un grand nombre d’arrestations d’officiels et hommes d’affaires depuis, seulement 10 % de l’argent a été rendu.

Cette nouvelle affaire est symptomatique de la situation dans le pays. Saad Hamid Kambash est activement recherché.

