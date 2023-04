Le sultan d'Oman autorise les mariages entre Omanais et étrangers

C'est une réforme sociale non-négligeable dans un pays conservateur. Le sultan Haitham ben Tarek d'Oman a signé un décret facilitant les mariages entre des Omanais et des étrangers.

Jusqu'à présent, les Omanais souhaitant épouser des personnes ayant une autre nationalité devaient obtenir une autorisation. Dans un pays où près de la moitié de la population est étrangère, les mariages mixtes étaient par défaut interdits, exception faite des unions avec des citoyens des pays du Golfe. Pour les autres, une dérogation devait être demandée au ministère de l'Intérieur. Les couples qui enfreignaient la règle s'exposaient à une amende et cela compliquait la reconnaissance de leurs enfants.

Désormais, cette autorisation préalable n'est plus nécessaire. Les mariages entre Omanais et étrangers sont autorisés et ceux célébrés à l'étranger peuvent être reconnus. Seules limites imposées : les mariages doivent être conformes à la loi islamique ainsi qu'à l'ordre public et certains hauts fonctionnaires sont exclus de ces nouvelles mesures.

Cet assouplissement des règles de mariage répond à une demande sociale. De plus en plus d'Omanais sollicitaient une autorisation pour épouser des étrangères. Et des Omanaises, même si en moins grand nombre, souhaitaient aussi se marier à des ressortissants d'autres pays. Face aux difficultés engendrées par une telle union, certains changeaient d'avis. Le sultan Haitham ben Tarek, au pouvoir depuis trois ans, vient donc de leur ouvrir la porte.

