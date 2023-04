Des célébrations de l'Aïd-el-Fitr contrastées au Moyen-Orient

Reportages

Au Liban, en Égypte et en Irak, les musulmans ont commencé à célébrer l'Aïd-el-Fitr, la fête qui marque la fin du ramadan, vendredi 21 pour les sunnites, samedi 22 pour la majorité des chiites.

La fête est assombrie depuis 2020 au Liban par la grave crise financière. Les denrées se paient désormais avec des liasses de billets, un signe du plongeon de la monnaie et de l'hyperinflation. Dans le quartier de Tarek Jdidé, à Beyrouth, des habitants font leurs dernières emplettes pour l'Aïd el-Fitr. « Tout a changé. Les clients n'achètent plus les quantités d'autrefois, raconte Mohamed qui tient un magasin de café et de confiseries, au micro de notre correspondante à Beyrouth, Laure Stephan. Mais ils gardent le désir de faire plaisir à leur famille, à leurs enfants. Ce sont nos traditions sociales au moment du Fitr. Chez moi, les gens achètent du café, car on sert du café aux visiteurs que l'on reçoit lors du Fitr, Et nous avons aussi des bonbons et des chocolats, c'est aussi une tradition ancienne d'en offrir pour cette occasion. »

Ainsi, malgré la crise, pas question pour Rana, une institutrice, de ne pas célébrer. Elle donne la main à ses deux jeunes fils en habits neufs, comme le veut la coutume : « J'ai pu leur offrir des tenues pour l'Aïd, grâce à Dieu. Nous sommes en sortie, pour échanger les vœux avec la famille, puis déjeuner à l'extérieur, afin que les enfants s'amusent. Mais tout est plus cher : les vêtements, la nourriture, les pâtisseries, tout ! »

Dans la rue, des enfants tout sourire font claquer des pétards ou paradent avec de petits jeux neufs en plastique, mais devant les mosquées ou les pâtisseries, les mendiants sont devenus plus nombreux. Marwan, père de famille, raconte : « Bien sûr, les gens veulent célébrer ; mais la situation financière dans le pays est difficile. Ceux qui peuvent marquer la fête sont moins nombreux qu'autrefois. Espérons que l'an prochain, l'Aïd-el-Fitr soit plus douce ! » Sur des panneaux, des affiches d'associations religieuses appellent à la solidarité à l'occasion du Fitr.

En Égypte, des Soudanais inquiets malgré la fête

Dans une petite rue d’Aïn Shams dans le nord du Caire, l’imam poursuit sa prière du vendredi, raconte notre correspondant au Caire, Édouard Dropsy. Mohamed, balafre à l’œil et s’appuyant sur une canne, rentre chez lui. Il est de Khartoum et n’a pas le cœur à la fête : « Je ne vais rien faire de spécial pour l’Aïd. Je pense à toutes les personnes qui sont restées là-bas au Soudan, à celles qui sont mortes. Je n’ai vraiment pas envie de célébrer. »

Chez Abdul Malik en revanche, tout est prêt pour recevoir. « Ça, c'est l’Aïda, la tradition soudanaise d’hospitalité où l’on offre des gâteaux et des jus. » Réfugié depuis des années, il a l’habitude de passer l’Aïd-el-Fitr sans ses proches. Mais celui-ci a un goût particulièrement amer. « J’essaye de contacter ma famille, mais internet fonctionne mal. Même au téléphone, je n’arrive pas à les joindre. Avec ce qu’il se passe, je suis très inquiet et je ne sais pas ce qu’il passe. Cette année, je n’ai vraiment pas envie de célébrer l’Aïd » En cette fin de mois saint, son seul souhait est l’arrêt des combats et savoir ses proches en sécurité.

Triste Aïd-el-Fitr au sein de la communauté soudanaise du Caire Edouard Dropsy

Un parc de nouveau accessible à Bagdad pour l'Aïd

En Irak, les autorités ont choisi cette journée pour rouvrir l’accès à un parc longtemps fermé pour raisons de sécurité. Des centaines d’habitants de Bagdad ont associé les deux occasions de célébrer. À vélo ou à pied, ils sont plus d’une centaine à découvrir le nouveau parc de Bagdad, rapporte notre correspondante en Irak, Marie-Charlotte Roupie. Pour l’Aïd, ils espéraient profiter des berges réaménagées du Tigre. Cette partie avait été laissée à l’abandon pendant des années pour des raisons de sécurité, car juste en face se trouve la Zone verte et les principales institutions gouvernementales.

Suad est venue avec son fils à vélo. « Après la libération de Daesh en 2017, la situation sécuritaire s’est améliorée progressivement et est devenue bien meilleure. Mais ce lieu était fermé et était embroussaillé, très sombre, se souvient-elle. Mais maintenant, c'est rempli de lumière, avec une piste pour les cyclistes, ce qui est une excellente nouvelle. »

Muayed et ses trois enfants, eux, se sont précipités sur l’aire de jeu. Après le traditionnel diner en famille, les enfants sont à l’honneur pour fêter la fin du ramadan. Le contexte sécuritaire est aussi présent dans son esprit. « La situation sécuritaire cette année est drastiquement différente des années précédentes, grâce à Dieu, notre Aïd est différent. Nous avons la paix et la sécurité, on peut se sentir en sécurité pour emmener la famille hors de la maison. »

Si ce n’est pas le cas dans toute l’Irak, Bagdad traverse une période de calme relatif. La rue commerçante de Karrada, dans le centre, fermée par le passé après des attentats, est, elle aussi, ouverte. Ce samedi, c’est au tour des chiites de fêter la fin du ramadan.

À Bagdad, la joie des familles après la réouverture d'un parc Marie-Charlotte Roupie

