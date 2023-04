Le Liban expulse des déplacés syriens réfugiés dans le pays

Des réfugiés syriens dans un camp de réfugiés dans la ville de Bar Elias, dans la vallée de la Bekaa, au Liban, le 7 juillet 2022. AP - Bilal Hussein

Au Liban, une source militaire a indiqué que l'armée a expulsé plus de 50 Syriens au cours des deux dernières semaines. Le Liban abrite près de deux millions de Syriens qui ont fui la guerre et la crise économique qui ravagent leur pays. Plus de 800 000 d'entre eux sont enregistrés en tant que réfugiés auprès de l’ONU.