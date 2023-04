Human Rights Watch rapporte des cas de torture sur des enfants en Iran

Entretien

Lors de la répression, les forces de sécurité iraniennes ont « « tué, torturé agressé sexuellement et fait disparaître des adolescents et des enfants de manière illégale » affirme Human Rights Watch dans un rapport publié le 25 avril. L’ONG a étudié le cas de onze mineurs entre septembre 2022 et février 2023, et recueilli de nouveaux éléments sur deux cas précédemment signalés. « C’est comme si ces enfants étaient des ennemis », dénonce Bill Van Esveld, directeur associé des droits de l'enfant à Human Rights Watch.

RFI : « Les autorités n’ont pas hésité à étendre le pouvoir coercitif de l’État pour réduire au silence même des mineurs », écrivez-vous dans votre rapport. Que nous apprend-il ?

Bill Van Esveld : Nous venons de réaliser une étude approfondie des abus commis à l'encontre des enfants dans le contexte de la répression des manifestations qui ont eu lieu en Iran au cours des sept derniers mois. Nous avons examiné des cas dans différentes régions du pays et à différents stades de l'interaction de l'enfant avec les autorités. Dans certains cas, il s'agit de passages à tabac ou pire d’un recours à la force qui mène à la mort. Les onze cas d’enfants que nous avons étudiés sont toujours en vie, mais nous avons obtenu des informations supplémentaires sur deux cas précédemment signalés où des enfants ont été tués, ainsi que sur le cas d’un garçon qui a reçu une balle de fusil d'assaut dans la poitrine. Nous ne savons pas s'il a survécu.

Vous dénoncez dans ce rapport la prise en charge des mineurs une fois arrêtés. Vous parlez de « graves violations des droits humains » dont des cas de torture…

Nous assistons d’abord à des disparitions, personne ne sait où l'enfant a été emmené. Nous avons aussi des actes de torture vraiment horribles, y compris des abus sexuels. Des enfants ont été battus à tel point qu'ils ne pouvaient plus marcher, des enfants à qui l'on plante des clous et des aiguilles dans les doigts, d’autres des coups de fouet ou encore suspendus la tête en bas. Nous avons recensé le cas d’un enfant tellement torturé qu'il a tenté à deux reprises de mettre fin à ses jours pendant sa détention. C’est le genre d'impact que peut avoir la torture des enfants, de les arracher à leur famille, de les détenir sans que personne ne sache comment les contacter pendant des jours et des jours. C’est ce qui se passe aujourd'hui en Iran.

Comment la justice iranienne traite les cas que vous avez étudiés ?

Les enfants sont censés passer devant un tribunal spécial pour mineurs, mais ils passent devant des tribunaux révolutionnaires qui les condamnent à des peines grotesques, en plus d’être injustes. Et même s'ils sont libérés et graciés, nous avons observé des cas où les écoles les empêchent de se réinscrire. Vous avez donc treize ou quatorze ans et votre éducation est terminée parce que les Gardiens de la révolution ont dit à votre école de ne pas vous réadmettre. C'est ainsi : chaque étape est une violation des droits de l'enfant.

Comment parvenez-vous à documenter ces cas de l’extérieur de l’Iran ?

Ce n’est pas facile, il nous a fallu éliminer presque toutes les informations d'identification des cas publiés en raison des risques sécuritaires que cela représente pour les familles et les enfants concernés. Mais nous avons souvent pu leur parler directement et vérifier ce qu'ils nous ont dit. Nous communiquons avec les gens principalement par le biais d'applications cryptées, cela semble être le moyen le plus sûr. Mais oui, cela reste très dangereux pour leur sécurité d'être découverts et de parler de la réalité de ce qui est arrivé à leurs enfants.

