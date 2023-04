La fête des 75 ans d'Israël marquée par un rejet toujours vif de la réforme judiciaire

L'État d'Israël fête son 75e anniversaire dans un contexte de divisions et de crise politique inédite. Si mardi 25 avril, dans la soirée, les Israéliens célébraient cet anniversaire dans tout le pays, à Tel Aviv, des dizaines de milliers de personnes ont profité de l’occasion pour manifester contre la réforme judiciaire voulue par le gouvernement Netanyahu. Le Premier ministre a beau appelé à l’unité en ce jour de fête nationale, les Israéliens n’ont pas l’intention de cesser le mouvement de contestation.

Avec notre correspondante à Tel Aviv, Sharon Aronowicz

Une marée de drapeau bleu et blanc a envahi à nouveau la rue Kaplan, à Tel Aviv mardi. Pour fêter l’indépendance du pays, Kalanit, 34 ans, ne s’imagine pas autre part que parmi les manifestants : « La vraie indépendance n’existe toujours pas. Nous, ce qu’on veut, c’est une démocratie. Quand on aura une réelle démocratie, crédible et établie, alors seulement Israël sera un pays indépendant. »

Depuis plus de quatre mois, Kalanit participe chaque semaine aux manifestations contre le projet de réforme judiciaire. Sous la pression de la rue, Benyamin Netanyahu a mis en suspens le processus législatif, jusqu'à la prochaine session parlementaire. Mais pour elle, cela ne suffit pas : « Je suis anxieuse Je sais ce qu’il va se passer : le gel va prendre fin, les sessions parlementaires vont reprendre et la législation va continuer. On va devoir redoubler d’effort, continuer à manifester et faire grève. C'est dur, mais on a pas le choix. »

Ronen, 59 ans, n'a, lui non plus, aucune intention de baisser la garde : « Nous avons aucun espoir en eux. Je ne crois pas à un mot de ce qu’ils disent, je n’ai pas confiance en Bibi (surnom de Benyamin Netanyahu, NDLR). »

Malgré le mouvement de contestation, le projet de loi sera à nouveau débattu dans quelques jours, et un rassemblement de masse en soutien à la réforme s’organise pour jeudi soir. Le pays s’enfonce dans la division.

