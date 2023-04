En Israël, rassemblement massif des partisans de la réforme de la justice

Environ 200 000 partisans de la droite et de l'extrême droite israéliennes se sont rassemblés ce jeudi soir à Jérusalem en soutien au gouvernement et à sa réforme judiciaire, décriée par une partie de la population.

Publicité Lire la suite

« La marche du million », n’a finalement pas eu lieu. Ils ne sont « que » quelque 200 000 manifestants rassemblés ce jeudi soir au pied de la Knesset, le Parlement israélien. Brandissant des drapeaux israéliens, ils scandent « le peuple exige une réforme judiciaire », dans une mobilisation qualifiée de « géante » par les médias locaux.

Au milieu de la foule compacte, Noa tient à adresser un message aux opposants à la réforme de la justice qui occupent la rue depuis des semaines. « Ils n’ont pas le choix, ils doivent accepter la réforme. Ils peuvent également manifester s’ils le souhaitent, mais ils doivent comprendre que nous avons la légitimité des urnes. Donc, nous sommes ici pour faire entendre notre voix. Nous sommes le peuple élu, et nous avons choisi ce gouvernement. Point », lance la jeune femme au micro de notre correspondant, Sami Boukhelifa.

► À lire aussi : Israël, la crise des 75 ans

Sur l'estrade, des dizaines de députés des partis de droite et d'extrême droite membres de la coalition sont rassemblés devant un panneau géant sur lequel est écrit : « on ne nous volera pas les élections ». Les électeurs qui ont porté le gouvernement au pouvoir « ont voté en faveur de la réforme judiciaire », affirme ainsi le ministre de la Justice Yariv Levin, à l'initiative de la réforme. Le gouvernement « ne renoncera pas », promet le ministre des Finances Betzalel Smotrich (Sionisme religieux, extrême droite). « Nous allons corriger ce qui doit l'être et nous vous promettons un État encore meilleur pour nous et pour les générations futures », assure-t-il.

« Ils nous trouveront sur leur chemin »

Depuis l'annonce du projet de réforme début janvier, des dizaines de milliers d'Israéliens se réunissent toutes les semaines pour dénoncer le texte et conspuer le gouvernement formé en décembre par Benyamin Netanyahu. Celui-ci a annoncé le 27 mars une « pause » législative pour donner une « chance [...] au dialogue », après une intensification de la contestation, un début de grève générale et l'apparition de tensions au sein de la majorité, mais la mobilisation contre la réforme reste forte.

Pour le gouvernement, le texte vise entre autres à rééquilibrer les pouvoirs en diminuant les prérogatives de la Cour suprême, que l'exécutif juge politisée, au profit du Parlement. Ses détracteurs estiment au contraire qu'elle risque d'ouvrir la voie à une dérive illibérale ou autoritaire. « Israël n’est pas une vraie démocratie, c’est une démocratie au rabais. Israël est sous la dictature de la Cour suprême. Les juges de la Cour suprême sont un gang, un gang de criminels », estime Dor, un jeune ingénieur âgé de 30 ans, auprès de RFI. Sa position est radicale. Il est partisan de la méthode forte. « Si la gauche veut embraser le pays, eh bien allons-y, mais ils nous trouveront sur leur chemin. Et nous agirons, comme eux le font ».

« Israël est au bord de la guerre civile », répète depuis le début de l’année le président de l’État hébreu Isaac Herzog. Depuis un mois, il mène des négociations avec des représentants du gouvernement et de l'opposition afin d'arriver à un compromis sur les termes de cette réforme.

Ce jeudi soir, Benyamin Netanyahu a dit sur Twitter être « profondément ému du soutien magnifique du camp national, venu en masse ce soir à Jérusalem ». « Vous m'avez réchauffé le cœur et je remercie chacune et chacun d'entre vous », a-t-il ajouté.

(Et avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne