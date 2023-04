Le sort des réfugiés expulsés par le Liban en Syrie inquiète les ONG

Au moins neuf Syriens récemment expulsés du Liban ont été portés disparus après avoir traversé la frontière libano-syrienne. La communauté internationale et des organisations humanitaires ont exprimé leur inquiétude quant au sort de dizaines de déplacés syriens renvoyés de force dans leur pays.

Avec notre correspondant au Liban, Paul Khalifeh

L’Observatoire syrien des droits de l’homme a affirmé ce samedi que les familles de neuf Syriens, récemment expulsés du Liban, ont lancé un appel pour connaître le sort de leurs proches. Ces derniers n'ont plus donné signe de vie après être entrés en Syrie, via le passage frontalier libanais de Masnaa.

Amnesty international avait dénoncé lundi l’expulsion, par l’armée libanaise, de dizaines de Syriens depuis début avril. L’Observatoire des droits de l’homme avait rapporté, de son côté, que 177 Syriens, dont 42 femmes et 70 enfants, avaient été arrêtés à la veille de la fête d’Aïd el-Fitr, la semaine dernière, et conduits à la frontière libano-syrienne. L’ONG basée en Grande-Bretagne a indiqué que certains déplacés auraient subi en Syrie des « tortures physiques et psychologiques ».

Malgré les appels de la communauté internationale à l’arrêt des expulsions, les autorités libanaises ont durci leurs mesures. Beyrouth a annoncé son intention de retirer le statut de réfugié à tout Syrien qui quitterait à un moment ou un autre le territoire libanais. Les autorités ont indiqué que près de 40 000 déplacés syriens avaient célébré dans leur pays la fête d'Aïd-el-Fitr, qui marque la fin du ramadan, avant de revenir au Liban.

Ces dernières semaines, la tension est montée entre des Libanais et des communautés syriennes. Plusieurs incidents se sont produits dans différentes régions du pays. Le Liban affirme abriter quelque deux millions de Syriens, dont 840 000 enregistrés auprès de l’ONU en tant que réfugiés.

