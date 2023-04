Israël: la rue maintient la pression sur le gouvernement Netanyahu

Pour la 17e semaine consécutive, plusieurs dizaines de milliers de manifestants. Alors que la session parlementaire de la Knesset va reprendre à partir de la semaine prochaine, les protestataires entendaient maintenir, ce samedi 29 avril, la pression sur le gouvernement israélien.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Tel Aviv, Léo Bräuer-Potier

Une mer de drapeaux israéliens envahit une nouvelle fois le centre de la ville. Une foule bruyante composée de parents avec des enfants et de grands-parents avec leurs chiens. C'est le cas d'Ofer : « Ce que vous voyez n'est pas un symbole, clame-t-il. Ce que vous voyez, ce sont les gens les plus beaux d'Israël. Ceux qui manifestent. »

Officiellement, le projet de réforme judiciaire est en pause. Opposition et gouvernement négocient un compromis, sans succès pour le moment. Dalia y voit une manœuvre de Benyamin Netanyahu. « Je pense qu'il cherche à gagner du temps, considère-t-il. Et si on ne le garde pas à l'œil, il va essayer de faire passer sa réforme, c'est pour ça qu'on est là. »

Si la réforme est votée et que la Cour suprême se retrouve désarmée de son pouvoir de veto, David craint que la situation empire dans les Territoires palestiniens. « Très rapidement, dit-il, l'occupation sera de plus en plus forte. Les confiscations des terres vont s'accélérer. De nouvelles colonies vont être construites partout. Et l'État va devenir de plus en plus religieux. C'est pour ça que vous voyez autant de manifestants ici. »

Au terme de cette 17e semaine de manifestations contre la réforme judiciaire, force est de constater que la tension ne retombe pas dans le pays, alors que les partisans du texte ont mobilisé en nombre ces derniers jours.

►Écouter aussi : L’extrême-droite israélienne, de la marge au gouvernement

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne