Iran: malgré la répression, de nombreuses femmes refusent toujours de porter le voile

Alors que le pouvoir iranien multiplie les actions contre les femmes qui ne portent pas le voile islamique, certaines Iraniennes persistent toujours et refusent l'accessoire. Les images publiques de femmes sans voile se multiplient, un changement depuis le début du mouvement de contestation après la mort de Mahsa Amini en septembre 2022.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi

Une action judiciaire a été engagée contre deux célèbres actrices iraniennes, notamment Fatemah Motamed-Aria, qui sont apparues sans le voile islamique lors d’une cérémonie publique. Ces dernières semaines, plusieurs restaurants, cafés et centres commerciaux ont été fermés à travers le pays pour non-respect du voile islamique par les clientes ou les employées.

Malgré ces mesures, on voit de plus en plus de jeunes filles et de femmes sans voile dans les rues de Téhéran, mais aussi dans les villes de province, y compris dans les petites villes. À Téhéran, on peut croiser des jeunes femmes avec un pantalon et une simple chemise. Certaines sont en manches courtes. Les cafés et les restaurants sont également remplis de femmes non voilées. Une évolution notable, y compris par rapport à il y a un mois.

Dans les rues, on croise plusieurs types de femmes : celles qui portent un tchador, celles qui ont un foulard serré, celles qui ont un foulard lâche, et enfin celles qui sont sans voile. Visiblement, malgré les mesures prises ces dernières semaines, le pouvoir n’arrive pas à faire respecter le voile par celles qui refusent de porter le hijab.

À lire aussi : Iran: la répression ne faiblit pas face aux opposants, plusieurs incarcérations

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne