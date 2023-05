Le président iranien en Syrie, une première depuis 2011

Le président iranien Ebrahim Raïssi se rend ce mercredi 3 mai en Syrie pour une visite d'État de deux jours, à l'invitation de son homologue syrien Bachar el-Assad. Ce voyage s'inscrit dans le contexte d'un réchauffement diplomatique général au Moyen-Orient.

Avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi

C’est la première visite d’un président iranien en Syrie depuis le début de la guerre civile dans le pays en 2011. L’Iran et la Syrie sont des alliés stratégiques et Téhéran a soutenu militairement, politiquement et financièrement le régime syrien. L’Iran possède toujours des bases militaires sur le territoire syrien et déploie notamment des missiles sur son sol.

Le Hezbollah libanais et d’autres groupes soutenus par l’Iran sont également présents dans le pays toujours dirigé par Bachar el-Assad. Une présence qui est régulièrement dénoncée par Israël, qui mène régulièrement des frappes militaires en Syrie. La visite du président Raïssi vise à renforcer encore davantage les liens entre les deux pays. Téhéran espère notamment participer à la reconstruction de la Syrie.

Cette visite intervient aussi dans un contexte de changement dans la région. L’Iran a repris langue avec l’Arabie saoudite après des années de bras de fer ouvert. De même, les pays arabes, notamment l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, qui ont combattu le régime du président el-Assad en soutenant les groupes armés syriens, ont normalisé leurs relations avec Damas.

À lire aussi : Visite de Bachar el-Assad aux Émirats arabes unis, une première depuis 2011

