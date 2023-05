Au Liban, la liberté de parole des avocats au cœur du débat

Au Liban, une mesure prise en mars par l’ordre des avocats de la capitale, qui a autorité dans la majorité du pays, fait polémique : toute intervention d’un avocat, dans les médias ou sur les réseaux sociaux, sur une question juridique, est désormais soumise à l’autorisation du bâtonnier. Suite au recours déposé par une dizaine d’avocats, dont Nizar Saghieh, à la tête de l’organisation Legal Agenda, la Cour d’appel de Beyrouth doit se prononcer jeudi 4 mai sur la validité de cette décision.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Beyrouth, Laure Stephan

Pour ses promoteurs, l’encadrement des prises de parole publiques des avocats sur des questions juridiques est un moyen d’éviter l’anarchie dans le débat public. Pour ses détracteurs, c’est au contraire une atteinte à la liberté d’expression.

Samer Ghamroun, enseignant à la faculté de droit et de sciences politiques de l’université Saint-Joseph de Beyrouth et cofondateur du Legal Agenda : « Demander une autorisation préalable au bâtonnier chaque fois qu’un avocat souhaite parler en public d’une question juridique, quand on parle d’un ordre de plus de 10 000 membres… C’est clairement une décision qui va empêcher de manière discrétionnaire les avocats de faire leur travail correctement, notamment dans la défense des droits humains et des libertés publiques. »

Joint par téléphone, le président de l’ordre des avocats de Beyrouth, Nader Gaspard, accuse les critiques d’exagérer. Il affirme que l’autorisation de s’exprimer publiquement a été attribuée à la quasi-totalité des avocats qui l’ont demandée au cours des dernières semaines. Mais pour les opposants à la décision, celle-ci crée un précédent inquiétant et injustifié.

« Il y a quelques excès, oui. Il faut les traiter a posteriori par la voie disciplinaire, et non pas par un régime liberticide d’autorisation préalable », poursuit Samer Ghamroun.

La Cour d’appel tranchera ce 4 mai. Mais la controverse devrait se poursuivre.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne