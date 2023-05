Les Libanais craignent une implantation définitive des réfugiés syriens

Reportage

Les autorités libanaises adoptent des mesures extrêmes pour contrôler la présence syrienne. La crainte d’une implantation définitive des déplacés se renforce.

De notre correspondant à Beyrouth,

Khouloud serre dans ses bras son père et sa mère avant d’embarquer dans une vieille Mercedes où s’entassent pêle-mêle matelas, chaises pliantes, réchaud à gaz et autres ustensiles et meubles de fortune. La jeune femme, ses deux enfants et ses deux sœurs rentrent en Syrie « définitivement ». Son mari, son frère et ses parents restent au Liban où ils bénéficient du statut de réfugiés.

« Je ne sais pas quand je les reverrai, mais c’est mieux qu’ils rentrent. La situation est trop tendue ici », lance le mari en suivant du regard la voiture qui disparaît derrière un virage.

Trois jours plus tôt, fin avril, tous les ressortissants syriens installés dans ce village chrétien du Mont-Liban ont été convoqués par le conseil municipal qui leur a « rappelé » les règles de conduite. Parmi celles-ci, un couvre-feu imposé à partir de 20 h.

Firas, fonctionnaire à la municipalité, évoque une « tension diffuse » bien qu’aucun incident particulier ne se soit produit récemment entre des habitants du village et des déplacés syriens. « Ce malaise est alimenté par les rumeurs et par le discours des politiciens », explique le jeune homme.

La question de la présence syrienne au Liban, estimée à deux millions de personnes (dont plus de 830 000 enregistrés au Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés, HCR), soit le quart de la population, est revenue subitement sur le devant de la scène ces dernières semaines. Sur Twitter, le hashtag « réfugiés syriens » a le vent en poupe.

Les échanges sur les réseaux sociaux entretiennent un climat de psychose, alimenté par le durcissement des mesures de sécurité contre les déplacés syriens et par des incidents quelques fois véridiques, mais parfois exagérés ou infondés. Il y a quelques jours, une information sur la découverte d’une cache d’armes dans un campement syrien dans la plaine orientale de la Békaa a été largement commentée, bien que démentie par l’armée libanaise.

Arrestations et expulsions

Les propos d’un citoyen suédois d’origine syrienne, Kamal Labouani, appelant dans une vidéo les réfugiés à affronter par les armes les forces armées libanaises, a jeté de l’huile sur le feu. Le ministère des Affaires étrangères a demandé des éclaircissements à Stockholm pour cette incitation « à la violence et à la haine ».

Autre signe de la montée des tensions, l’expulsion par l’armée libanaise en avril de plus de 175 personnes « en situation irrégulière », selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme.

Amnesty international et d’autres ONG ont dénoncé les « rapatriements forcés », affirmant que certains Syriens expulsés avaient été torturés où sont portés disparus en Syrie.

Des enfants syriens jouent au football près de leurs tentes dans un camp de réfugiés de la ville de Bar Elias, dans la vallée de la Bekaa, au Liban, en juillet 2022. AP - Bilal Hussein

Les appels de la communauté internationale à un assouplissement de ces mesures sont restés lettre morte. Bien au contraire, le Premier ministre Nagib Mikati a donné, le 25 avril, des instructions aux membres de son gouvernement pour la mise en œuvre d’une politique plus stricte à l’égard des déplacés.

Mardi 2 mai, le ministre de l’Intérieur, Bassam Maoulaoui, a demandé au HCR de clore définitivement les dossiers des réfugiés syriens qui retournent volontairement dans leur pays, et de s'abstenir de les rouvrir même s'ils rentrent de nouveau au Liban. Quarante-mille Syriens seraient passés en Syrie fin avril pour y célébrer la fête d’al-Fitr avant de revenir au Liban.

Le ministre a appelé les huit Mohafazat (gouvernorats) du pays à procéder au recensement systématique de tous les déplacés syriens et à cesser de louer des biens immobiliers ou de délivrer des documents aux réfugiés non enregistrés.

Deux jours plus tôt, le ministre des Affaires sociales, Hector Hajjar, avait mis en garde contre « une grande explosion entre les Libanais et les déplacés syriens » si les autorités ne réduisent pas les « tensions » sur cette question.

Le ministre de la Justice, Henri Khoury, a été chargé de négocier avec Damas le rapatriement « immédiat » des réfugiés syriens et des condamnés. Selon des sources de sécurité, 33% de la population carcérale au Liban est composée de Syriens.

Le retour des déplacés, une priorité nationale

Beaucoup de Libanais, dont des personnalités religieuses et des hommes politiques de tous bords, sont convaincus que la communauté internationale ne fera rien pour aider le Liban, frappé par une crise multiforme sans précédent, à rapatrier les réfugiés syriens. « Nous craignons que cette présence censée être provisoire ne devienne définitive comme celle des réfugiés palestiniens que le Liban accueille depuis 75 ans », affirme à RFI un député chrétien.

Lors d’une conversation à bâtons rompus mardi avec des visiteurs, dont le correspondant de RFI, le patriarche de l’Église maronite, Béchara Raï, a exprimé son inquiétude que les chrétiens, qui quittent le Liban en grand nombre, ne soient « remplacés par les Syriens ». Le député pro-syrien Jamil Sayyed met en garde contre un « projet d’implantation » des réfugiés. Il dénonce « la construction d’écoles » et d’autres infrastructures spécifiquement dédiées aux déplacés grâce à un financement international.

La question de la présence syrienne ne date pas d’hier. Depuis des années, le Liban organise des opérations de « retours volontaires » sans le consentement de la communauté internationale qui juge les rapatriements peu sûrs avant une solution politique à la crise syrienne.

Il semble toutefois que le Liban ait décidé de faire de la question du retour des déplacés une priorité nationale de peur de faire les frais des réconciliations en cours entre la Syrie et l’Arabie saoudite et entre Riyad et Téhéran.

