Cisjordanie occupée: nouveau raid israélien meurtrier à Naplouse

Regain de tension ce jeudi en Cisjordanie occupée. À Naplouse, dans le Nord, trois combattants palestiniens du Hamas - accusés d'avoir tué par balles en avril trois Israélo-Britanniques vivant dans une colonie - ont été abattus par les forces israéliennes. Plus tard dans la matinée, une Palestinienne a été abattue après avoir poignardé un soldat israélien à Huwara.

Une Palestinienne a été tuée ce jeudi par l'armée israélienne dans le nord de la Cisjordanie occupée après avoir poignardé un soldat israélien, qui a été hospitalisé, ont rapporté des sources concordantes. Imane Odeh, 26 ans, a été tuée d'une balle dans la poitrine, tirée « par les soldats de l'occupation (Israël) à Huwara », près de Naplouse, a rapporté le ministère de la Santé palestinien dans un court communiqué.

Plus tôt ce matin, des dizaines de blindés ont fait irruption à Naplouse : des soldats israéliens sont entrés dans la vieille ville et ont encerclé deux maisons, dont celle de Mohammad al Azizi, le fondateur d’Areen al Osoud, le groupe armé appellé « la tanière des lions » en français, tué l’an dernier dans un raid, précise notre correspondante à Ramallah, Alice Froussard.

Les échanges de tirs sont nourris, neuf Palestiniens sont blessés, trois autres tués. L'identité des victimes n'a pas pu être immédiatement vérifiée par les autorités palestiniennes, « le visage des deux Palestiniens tués étaient complètement déformés en raison de l'intensité des tirs » précisait ce matin un communiqué du ministère de la Santé.

D’après le Shin Beth, le service de sécurité intérieur israélien, il s’agissait d’Hassan Qatnani et Moaz al-Masri. Ils ont « assassiné Lucy, Maia et Rina Dee le 7 avril dans une attaque par balles près de Hamra ». Le Hamas, de son côté, a indiqué dans un communiqué que les trois hommes, Hassan Qatnani, Moaz al-Masri et Ibrahim Jibril, étaient membres de sa branche armée. Il a qualifié les trois hommes de « héros », appelant le peuple palestinien « à poursuivre dans la voie du jihad et de la résistance ».

Ce raid porte à 104 le nombre total de Palestiniens tués par l’armée et les colons israéliens depuis le début de cette année, dont 17 enfants. Dix-neuf Israéliens ont été tués par des Palestiniens cette année.

