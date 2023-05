Liban: la juge anticorruption libanaise Ghada Aoun démise de ses fonctions

Le procureur général du Mont-Liban, la juge Ghada Aoun, s'adresse aux journalistes devant le palais de justice de Beyrouth, le jeudi 4 mai 2023. AP - Bilal Hussein

La juge anticorruption libanaise Ghada Aoun a été démise de ses fonctions jeudi 4 mai par le Conseil de discipline et radiée du corps de la magistrature. Cette décision a provoqué un vif émoi et de fortes polémiques entre ses partisans et ses détracteurs.