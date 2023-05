Après 18 semaines, les Israéliens maintiennent la pression contre la réforme de la justice

Reportage

En Israël, un nouveau samedi soir de protestation dans tout le pays ce 6 mai 2023. La concertation sur un compromis autour de la réforme du système judiciaire piétine. L'opposition menace de se retirer. Les manifestants, eux, sont déterminés à maintenir la pression.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

18e semaine consécutive de manifestations, le mouvement de protestation contre la réforme de la justice ne s'essouffle pas. 150 000 personnes à Tel Aviv, des dizaines de milliers à Haïfa et à Jérusalem et dans d’autres villes israéliennes.

La « pause » annoncée par Benyamin Netanyahu pour « donner une chance au dialogue » ne semble pas fonctionner. Yair Lapid et Benny Gantz, les chefs de l'opposition, menacent de quitter les négociations s’il n’y a pas de progrès vers une sortie de crise.

C’est l’avis aussi du caricaturiste Michel Kishka : « Je ne pense pas que quelque chose va sortir du pourparler. On n'a pas le choix, on n'a vraiment pas le choix. Une chose est claire, on sait exactement ce qu'ils voulaient faire. Ils voulaient en finir avec la démocratie libérale, et ça ils ne le feront pas ».

Samedi, dans un communiqué, les organisateurs des rassemblements ont à nouveau accusé le Premier ministre de vouloir transformer Israël en « dictature dangereuse et messianique ».

« C'est un mouvement porteur d'espoir »

Beaucoup de juifs pratiquants figuraient parmi les manifestants. Pour le rabbin Alain Michel, il n'y aucune hésitations. La protestation doit se poursuivre. « Malheureusement, c'est le seul moyen pour que le gouvernement cède et accepte de trouver des vrais compromis. C'est, je pense, l'un des miracles de ce mouvement, c'est l'occasion de renforcer la cohésion en Israël. C'est un mouvement porteur d'espoir », estime-t-il.

Un espoir à replacer dans un contexte de mécontentement toujours plus grand, aggravé cette semaine par une nouvelle flambée de violence et le tir de plus cent roquettes sur le sud du pays.

Que contient cette réforme de la justice ?

Avec ce projet de loi, le gouvernement souhaite revoir les pouvoirs de la Cour suprême. Ainsi, il souhaite inclure une clause « dérogatoire » qui permettrait au Parlement, avec un vote à la majorité simple, d’annuler une décision de la Cour suprême.

La réforme propose aussi de retirer les avocats du panel qui est chargé de nommer les juges de la Cour suprême. Aujourd’hui, il est composé par un groupe de juges, de députés et d'avocats du barreau, sous supervision du ministre de la Justice.

Le gouvernement souhaite également empêcher les juges d'invoquer le caractère « raisonnable » de certaines décisions politiques. Une volonté motivée par la décision du 18 janvier de la Cour d’invalider la nomination d'Arié Dery comme ministre de l'Intérieur et de la Santé à cause d’une condamnation pour fraude fiscale. La Cour suprême avait jugé cette nomination non « raisonnable », poussant ainsi le Premier ministre à démettre le ministre de ses fonctions.

Et enfin, le gouvernement souhaite réduire l’influence des conseillers juridiques dans les ministères car leurs recommandations sont utilisées par les juges de la Cour suprême lorsqu'ils statuent sur la bonne conduite du gouvernement. Le ministre de la Justice souhaite donc qu’elles soient clairement considérées comme des avis non contraignants.



