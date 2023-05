La compagnie chypriote Tus Air interdite de ciel libanais

L’autorité de régulation du transport aérien au Liban a interdit à la compagnie chypriote Tus Air d’utiliser l’aéroport international de Beyrouth ou de survoler le territoire libanais. Une mesure intervenue après l’acquisition de près de 50% des parts de la compagnie chypriote par des capitaux israéliens.

Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

La décision de fermer l’espace aérien libanais à la compagnie chypriote Tus Air a été prise dans le cadre de la Loi sur le boycott d’Israël.

En 1951, la Ligue arabe a demandé aux États membres d’interdire toute sorte de relations politiques, économiques, commerciales et culturelles avec Israël. Le Liban a été l’un des premiers pays arabes à adopter, dès 1955, sa législation à la décision de la Ligue. La loi approuvée est très sévère et sanctionne tout contact, même à titre individuel, entre des citoyens libanais et israéliens.

Pas d'assouplissement en vue

Dans le sillage de la normalisation des relations entre les pays arabes et Israël encouragée par les États-Unis, de nombreux États du golfe et d’Afrique du Nord ont assoupli leurs législations. En 2020, Israël et les Émirats arabes unis ont normalisé leurs relations diplomatiques. En mars dernier, ils ont signé un accord douanier en prévision de l'entrée en vigueur d'un accord de libre-échange, le premier du genre entre l'État hébreu et un pays arabe.

L’Arabie saoudite aussi s’est engagée timidement sur la voie de la normalisation en ouvrant en juillet dernier son espace aérien aux avions commerciaux israéliens.

Le Liban est donc l’un des rares pays arabes à appliquer aujourd’hui à la lettre la loi du boycott d’Israël. Il y a quelques semaines, deux compagnies ukrainiennes à capitaux israéliens avaient été interdites de toute activité au Liban.

