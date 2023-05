Turquie: à une semaine des élections, l'opposant Kemal Kiliçdaroglu en meeting à Istanbul

Reportage

En Turquie, à une semaine des élections présidentielle et législatives du 14 mai, l’opposition a tenu ce samedi 6 mai un grand meeting à Istanbul. Des dizaines de milliers de personnes sont venues soutenir Kemal Kiliçdaroglu, candidat d’une alliance aussi large qu’inédite qui a promis de défaire dans les urnes Recep Tayyip Erdogan, au pouvoir depuis 20 ans. Dans cette dernière ligne droite avant le scrutin, les opposants du président turc retiennent leur souffle.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Istanbul, Anne Andlauer

Dans une mer rouge de drapeaux turcs flottent aussi, ici et là, les drapeaux des partis qui forment l’alliance d’opposition, du CHP de centre gauche au Saadet islamiste. L’image plait à Nuran, une retraitée : « C’est ça, la démocratie, avoir des opinions différentes. On est très fatigués des politiques qui nous divisent, des sales discours qui sèment la discorde. Ça suffit ! ».

Gökhan, la vingtaine, compte sur Kemal Kiliçdaroglu pour redresser l’économie. En Turquie, l’inflation dépasse les 50% sur un an : « On ne peut pas vivre notre jeunesse. Je ne peux pas avoir de voiture, de maison comme les jeunes Européens. Je ne veux plus souffrir du chômage, je veux pouvoir voyager librement à l’étranger. Et le plus important : je veux me sentir libre dans mon propre pays », raconte-t-il.

>> À écouter aussi : Turquie: les opposants à Erdogan rassemblent leurs espoirs derrière Kemal Kiliçdaroglu

« Allez, que la nation respire… Allez, ouvrons une nouvelle page », promet la chanson de campagne de l’opposition. À 60 ans, Mevlüt, lui, attend avec impatience le 14 mai, jour de l'élection. « J’ai beaucoup d’espoir, j’ai confiance dans mon peuple. Il va détruire ce pouvoir d’un seul homme. On a besoin de justice autant qu’on a besoin d’eau ou de pain ! », estime-t-il.

Situation inédite pour Recep Tayyip Erdoğan : la plupart des sondages donnent le président sortant au coude-à-coude avec son rival.

>> À écouter aussi : Erdogan peut-il perdre les élections en Turquie?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne