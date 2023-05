Attaques chimiques d'Halabja en 1988: les fournisseurs du régime en procès au Kurdistan irakien

Au Kurdistan irakien, 4 800 victimes des attaques chimiques du régime de Saddam Hussein en 1988 demandent réparation à huit entreprises européennes, dont deux Françaises et trois milliardaires. Ils sont accusés d’avoir fourni au régime de Saddam Hussein de quoi construire les armes chimiques destinées aux opérations Anfal ayant fait 180 000 victimes kurdes pendant la guerre entre l'Iran et l'Irak.

Avec notre correspondant au Kurdistan, Théo Renaudon

Des milliers de blessés de ces attaques ont encore besoin de soins et attendent beaucoup de ce procès. « Ce qu’on demande, c'est la justice. Qui a fourni ces armes chimiques ? Et pourquoi ? Et comment ? Les blessés ont besoin de traitement, de médecin avant qu’ils ne meurent. J’espère qu’ils auront enfin droit à un soutien médical et financier. C’est de ça dont nous avons besoin », témoigne le président de l’association des Victimes, Luqman Abdelkader Mohammed.

Mais aucune des huit entreprises visées n’a envoyé de représentant depuis le début du procès, il y a quatre ans. L’avocat en chef des victimes, Gavriel Berone explique que « leur intention, c'est de délégitimer le travail de la cour en ne se rendant pas présent. Ils affirment que nous n’avons aucune légitimité et c’est tout. »

L’avocat américain qui promet avoir réuni des milliers de preuves, compte tout de même sur une condamnation du tribunal kurde irakien. « Dans le droit international, le jugement de n’importe quel pays doit être respecté par toutes les justices du monde », ajoute Gavriel Berone.

Mais ce principe est relativisé par plusieurs observateurs. L’appui du gouvernement fédéral de Bagdad à une décision de justice d’une cour kurde pourrait être déterminant.

► À écouter aussi : Grand Reportage - Les bombes chimiques de Saddam, une plaie encore ouverte pour les Kurdes d’Irak

