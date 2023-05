Irak: peine de mort pour l'assassin du chercheur Hicham al-Hachémi

Un tribunal irakien a condamné à mort ce dimanche un ancien policier reconnu coupable de l'assassinat en 2020 du chercheur Hicham al-Hachémi. L'affaire avait provoqué une vive indignation en Irak et à l'étranger.

L’assassinat d’Hicham al-Hachémi avait marqué l’Irak. Le chercheur, spécialiste des mouvements jihadistes, internationalement reconnu et figure respectée de la société civile, avait été tué le 6 juillet 2020 par des hommes à moto devant son domicile dans le quartier de Zayyoune à Bagdad, rappelle notre correspondante dans le pays, Marie-Charlotte Roupie.

Ce père de famille de 47 ans avait pris position en 2019 en faveur du soulèvement populaire contre la corruption pour une refonte des institutions et s’opposait à l’influence iranienne dans le pays.

Cet assassinat avait profondément choqué l'Irak et avait été condamné par l'ONU et des capitales occidentales. Il était régulièrement consulté par de nombreuses chancelleries et personnalités politiques irakiennes, et avait brièvement occupé des postes de conseillers auprès de certains services de sécurité.

Un an après son meurtre, le Premier ministre irakien de l’époque, Mustafa al-Kadhimi avait annoncé l’arrestation de quatre hommes. Les confessions du principal suspect, Ahmed Hamdaoui el-Kenani, présenté comme un policier de 36 ans, avaient été diffusées par la télévision d’État. Il reconnaissait être affilié à un puissant groupe armé dans le pays.

Il a été condamné à mort ce dimanche au terme d’un long procès, maintes fois reporté. Selon l'AFP, le condamné peut encore interjeter appel.

