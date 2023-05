Israël: altercation automobile ou crime nationaliste?

Une affaire qui fait beaucoup de bruit en Israël. Une dispute entre deux automobilistes qui tourne très mal. Un jeune arabe israélien tué par balle. Légitime défense ou crime raciste ? C'est la justice qui décidera mais c'est devenu une affaire politique qui pourrait à nouveau enflammer la région.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

Au départ, on pouvait penser qu’il s'agissait d’une simple altercation entre automobilistes, ce qui se produit de manière de plus en plus fréquente en Israël. Mais très vite les choses ont tourné au drame. Denis Moukin, 32 ans, du village de Gan Ner a sorti un pistolet et il a fait feu sur Diar Umari, 19 ans, habitant une localité arabe du nord d'Israël, qui est mort des suites de ses blessures.

É tat d'ébriété

« Légitime défense, proclame l’auteur du tir, je craignais une attaque terroriste ». Sans casier judiciaire, Il est détenteur d’un port d'armes en vigueur mais il était en suspension de permis de conduire. Et ce, qui plus est, il était en état d’ébriété. Sa détention provisoire a été prolongée de huit jours par un juge.

Crime nationaliste ?

La famille de la victime parle, elle de crime nationaliste. Et accuse le gouvernement actuel, le plus à droite qu’ait connu le pays, d’encourager la population à porter des armes pour pouvoir intervenir en cas d’attentat. Un fait divers qui prend une tournure politique. A Gaza, le Hamas promet de venger la mort du jeune arabe israélien et affirme même que l'automobiliste incriminé est un colon israélien.

