Les proches de la Française Cécile Kohler, détenue depuis un an en Iran, se disent «très inquiets»

Il y a un an, le 7 mai 2022, Cécile Kohler, une enseignante française de 38 ans, était arrêtée avec son compagnon pendant leurs vacances en Iran. Soupçonnés d’espionnage par les autorités, ils sont depuis emprisonnés. La famille de Cécile n’a que très peu de nouvelles d’elle et attend désespérément sa libération.

« Ça fait un an maintenant qu'on traverse un cauchemar, en fait, nos vies ont vraiment basculé. On a l'impression d'être en décalage avec le reste du monde. C'est comme si notre vie était en suspens. », témoigne sur RFI Noémie Kohler, la sœur de Cécile. « En fait, on est très inquiet, elle nous manque horriblement. Mes parents sont vraiment à bout, on a juste envie qu'elle revienne et en un an, on se rend compte que la situation n'a que très peu bougé, donc on est un peu désespéré. »

Sa famille a peu de contact avec elle, explique Noémie qui déplore également le manque d'information sur la détention de sa sœur : « En un an, elle a eu trois appels avec mes parents. Le dernier date du 17 avril donc ils ont pu lui parler pendant une dizaine de minutes. Après voilà, les trois appels étaient sous haute surveillance donc ma sœur est très contrainte dans ses réponses. On sentait que dès qu'on lui posait une question sur ses conditions de détention ou sur son dossier, voilà, elle était évasive. Elle coupait court donc ça consistait essentiellement des échanges de mots, d'amour, de mots de soutien et voilà qu'elle rentre en bonne santé et le plus vite possible. »

Six Français détenus en Iran

Deux rassemblements de soutien à la jeune femme vont être organisés à Paris ce dimanche 7 mai et le 14 mai. Officiellement, six Français restent détenus en Iran.

Outre Cécile Kohler et son compagnon Jacques Paris, il y a aussi Bernard Phelan, un Franco-Irlandais à la santé fragile, est détenu depuis le 1er octobre. Un consultant de 35 ans, Louis Arnaud, a été arrêté le 28 septembre. Un autre Français est détenu, mais son identité n'a jamais été rendue publique. Enfin, Benjamin Brière, 38 ans, détenu depuis mai 2020 pour espionnage, a été acquitté mi-février, mais reste pour l'heure derrière les barreaux.

La chercheuse franco-iranienne Fariba Adelkhah, arrêtée en juin 2019 puis condamnée à cinq ans de prison pour atteinte à la sécurité nationale, a été libérée le 10 février 2023.

