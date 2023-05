Turquie: Recep Tayyip Erdogan rallie des centaines de milliers de partisans à Istanbul

C’était au tour du président Recep Tayyip Erdogan d’appeler les habitants d’Istanbul à venir assister à son grand meeting, le dimanche 7 mai. Ils étaient des centaines de milliers à abonder sur le tarmac de l’aéroport d’Atatürk, sur la rive européenne d’Istanbul. 1,7 million d’après le chiffre donné par le président lui-même. En dépit de l’usure des vingt années au pouvoir, ses supporters restent des soutiens indéfectibles.

Avec notre correspondante à Istanbul, Céline Pierre-Magnani

Routes, aéroports, drones et porte-avion… Les images défilent sur les écrans géants disposés sur la piste. Les partisans de Recep Tayyip Erdogan regardent, émerveillés, le clip de campagne qui résume toutes les réalisations du pouvoir.

Mehmet Sahin, 43 ans, vient du quartier périphérique de Gaziosmanpasa. Il est très fier des nouvelles technologies de défense produites dans le pays : « Les réalisations du pouvoir sont innombrables. Il y a trois jours, j’étais dans la ville de Trabzon pour l’ouverture du tunnel de Zigana, un tunnel d’une longueur de 14 km, qui a été terminé en cinq ans seulement. »

« Les drones, les drones de combat, la voiture TOGG, les routes à double voies. On n'en parle pas, mais nous avons aussi commencé à produire nos propres tanks, à produire nos propres avions. S’il y a un problème dans un endroit en Turquie, quel qu’il soit, nos drones, et nos drones de combat peuvent y être en 30 minutes, et ce sont des engins sans pilote ! Avant, on n’était même pas capable de faire voler un hélicoptère, que voulez-vous de plus ? », conclut Mehmet Sahin.

Quant à la question de la crise économique qui mine le pays, Mehmet balaie la question d’un revers de main. Il s’agit de turbulences économiques mondiales, assure-t-il, et seul le président Recep Tayyip Erdogan sera en mesure de sauver le pays de la crise.

