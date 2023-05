Israël: l'UE annule une réception pour éviter le ministre d'extrême droite Ben-Gvir

Les ambassadeurs européens préfèrent annuler une cérémonie pour la journée de l’Europe plutôt qu’accueillir Itamar Ben-Gvir, l’un des ministres les plus extrémistes du gouvernement israélien.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

La journée de l’Europe devait être célébrée le 9 mai à Tel Aviv comme tous les ans par les diplomates de l'Union européenne. Le problème c’est que le gouvernement israélien a décidé d’envoyer un représentant un peu encombrant aux yeux des européens : le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir.

Après avoir envisagé plusieurs scénarios, les ambassadeurs de l’Union européenne en Israël ont décidé d'annuler purement et simplement la réception diplomatique qui devait alors lieu. Un communiqué précise que la décision a été prise pour ne pas offrir une tribune à quelqu'un dont les opinions sont en contradiction avec les valeurs défendues par l’Union européenne. Seuls les ambassadeurs de Pologne et de Hongrie ont exprimé leur désaccord, selon une source diplomatique.

Itamar Ben-Gvir, le chef de file du parti d’extrême droite Otzma Yehudit (Force juive, en français), a affirmé qu’il était honteux que l’Europe le censure de cette manière. « Les amis savent comment exprimer leurs critiques et les vrais amis savent aussi comment les accepter », a encore ajouté le ministre. L’opposition israélienne critique le gouvernement qui gâche les relations avec l’Europe. Benyamin Netanyahu, le premier ministre qui est lui aussi en conflit avec Itamar Ben-Gvir ne dit pas un mot.

Itamar Ben-Gvir a été inculpé plus de 50 fois dans sa jeunesse pour incitation à la violence ou pour des discours de haine, et condamné en 2007 pour soutien à un groupe terroriste et incitation au racisme. Fervent partisan de la colonisation juive en Cisjordanie – régulièrement condamnée par l'Union européenne – il a plaidé à plusieurs reprises pour l'annexion de ce territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967.

