La réintégration de la Syrie dans la Ligue arabe, une victoire pour l'Arabie saoudite

La réintégration de la Syrie au sein de la Ligue arabe est aussi un succès diplomatique important pour l'Arabie saoudite qui accueillera le prochain sommet de l’organisation la semaine prochaine. C'est elle qui est le principal artisan de ce revirement régional.

Le 1er novembre 2022, l'Arabie saoudite refusait toujours le retour de la Syrie de Bachar el-Assad au sein de la Ligue arabe. L'Algérie, qui accueillait alors le sommet de la Ligue Arabe, rêvait d'étendre l'invitation à Bachar el-Assad, mais elle s'est heurtée à l'opposition de plusieurs pays, dont l'Arabie saoudite.

Le revirement de Riyad sur le dossier syrien s'est donc opéré ces derniers mois, motivé tout d'abord par un constat politique. Après douze ans de conflit, Bachar el-Assad est toujours à la tête de la Syrie. Il a repris le contrôle d'une grande partie du territoire et l'opposition syrienne n'est plus en mesure de proposer une quelconque alternative. Pour les pays arabes, l'équation était donc de renouer avec Bachar el-Assad ou de poursuivre, pour une durée incertaine, un boycott de la Syrie.

Le régime syrien était exclu de la Ligue depuis un peu plus de 11 ans en raison de la répression du mouvement de contestation qui avait commencé dans le pays. Après l’annonce de sa réintégration, Damas a affirmé vouloir « renforcer la coopération » au Moyen-Orient. Son retour est donc aussi une victoire pour Bachar el-Assad.

Sommet de Jeddah

Un retour qui a pu se faire via un autre facteur déterminant : la reprise des relations diplomatiques entre l'Arabie saoudite et l'Iran au mois de mars. Téhéran n'étant plus l'ennemi, Riyad pouvait reprendre les discussions avec un de ses alliés. Le ministre saoudien des Affaires étrangères s'est d’ailleurs rendu à Damas et l'Arabie saoudite a organisé plusieurs réunions avec les pays de la région pour lever les dernières réticences à cette réintégration.

Des efforts consacrés pour une victoire : le sommet de Jeddah la semaine prochaine sera celui de la réconciliation des pays arabes. Et le Prince héritier, Mohamed ben Salman, s'offrira une photo des dirigeants régionaux, tous réunis autour de lui : une image refusée au président algérien Abdelmajjid Tebboune, il y a six mois encore.

L'Union européenne ne change pas ses sanctions Par notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet La décision de la Ligue arabe de réintégrer la Syrie parmi ses membres, onze ans après sa suspension, ne modifie pas pour autant la donne en Syrie, selon l’Union européenne. La diplomatie de l’UE affirme qu’il y aura des consultations entre les 27, ainsi qu’entre le chef de la diplomatie Josep Borrell et des ministres des Affaires étrangères de pays de la ligue arabe, mais pour l’instant les sanctions européennes restent en place. L’Union européenne estime que la décision de réintégrer la Syrie dans la Ligue arabe ne change rien. Pour les Européens, il n’y a aucune raison de modifier les sanctions envers la Syrie et de reprendre des relations avec le régime tant qu’il n’y a pas d’évolution politique. « La position de l’Union européenne n’est pas dogmatique, elle est consensuelle : sans concession du régime Assad, tant que le régime n’arrête pas l’oppression et la persécution des Syriens, tant que le régime Assad n’avance pas sur le processus de paix dans le cadre fixé par l’ONU, la position de l’UE sur la Syrie ne change pas. Cela signifie : pas de normalisation des relations, pas de reconstruction sans normalisation, pas de levée des sanctions tant qu’il n’y a pas de solution politique respectant les résolutions des Nations unies », selon Peter Stano, porte-parole de Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne. Les Européens restent donc sur leur position tant que la résolution 2254 de l’ONU n’est pas appliquée ; ils soulignent qu’ils n’abandonnent pas pour autant la population syrienne et qu’ils restent les premiers donateurs d’aide humanitaire en Syrie.

