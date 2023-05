Un trafiquant de captagon syrien tué par un raid jordanien à l'est de Soueïda

© SANA via AP

Une frappe aérienne, probablement menée par des avions jordaniens, a tué lundi 8 mai, un important narcotrafiquant syrien et les membres de sa famille, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme.

De notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

Merhi al-Ramthan, sa femme et ses six enfants, ont été tués lundi matin dans un raid aérien qui a détruit le bâtiment qui les abritait dans une localité à l’est de la province syrienne de Soueïda, non loin de la frontière avec la Jordanie. Ce raid intervient deux jours après que le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman al-Safadi, ait envisagé une opération militaire en Syrie si le trafic de drogue à partir de ce pays se poursuivait.

La victime dirigeait un des principaux réseaux de trafic de captagon à destination de la Jordanie et des pays du Golfe. Arrêté en décembre dernier pendant cinq jours par les services de sécurité syriens, ce trafiquant avait été libéré contre le paiement d’une importante rançon, affirme l’Observatoire syrien des droits de l’homme.

Toujours dans le sud de la Syrie, des tirs d’artillerie ont visé lundi à l’aube une route empruntée par des trafiquants de drogue dans le bassin du Yarmouk, dans la province de Deraa. Les obus ont probablement été tirés du côté jordanien de la frontière, selon des sources médiatiques à Damas.

Ces développements inédits interviennent dans la foulée de la réintégration samedi de la Syrie à la Ligue arabe.

La Jordanie et l’Arabie saoudite avaient mis l’accent, lors des négociations qui ont précédé cette décision, sur la nécessité pour Damas d’intensifier la lutte contre le trafic de captagon en provenance de Syrie et qui inonde les marchés de ces deux pays.

