Israël frappe Gaza et élimine trois chefs du Jihad islamique, faisant douze morts au total

De la fumée et des flammes s'étendent au-dessus de la bande de Gaza, le 9 mai 2023, après la violente attaque israélienne.

Douze Palestiniens, parmi lesquels trois chefs du Jihad islamique, mais aussi des enfants, selon les autorités locales, ont été tués, mardi 9 mai, avant l'aube dans des frappes aériennes israéliennes sur la bande de Gaza.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

C’est, une semaine après le dernier round de violences, autour de la mort d’un détenu palestinien des suites d’une grève de la faim et le tir d’une centaine de roquettes depuis Gaza, le début d’une nouvelle opération militaire que les Israéliens ont intitulée « Bouclier et flèche ».

Trois dirigeants éliminés

Ce matin à l’aube, l’aviation israélienne a éliminé trois dirigeants des brigades Al-Qods, la branche armée du jihad islamique, Jihad Ghannam, Khalil Al-Bahtini et Tareq Ezzedine. Selon le porte-parole de l’armée israélienne, ils étaient tous trois impliqués dans des attaques contre Israël, notamment les tirs de roquette. En tout, 40 avions participaient à ce raid.

À Gaza, on confirme la mort des trois chefs de guerre, mais, de source hospitalière, on indique en tout que 12 personnes ont été tuées. Tsahal, l’armée israélienne, affirme avoir atteint - à ce stade - ses objectifs. Une série de mesures a toutefois été prise dans le sud du pays en prévision d’une riposte palestinienne. Les habitants doivent rester à proximité des abris, pas d’école ce matin et des routes fermées.

Netanyahu aux commandes

C’est le Premier ministre Benyamin Netanyahu lui-même qui est aux commandes de cette opération. On indique également que le cabinet de sécurité israélien devrait se réunir à 19h (locales) ce soir pour décider de la marche à suivre et aussi que Washington a été informé avant le début de ce qui pourrait être une nouvelle campagne militaire à Gaza. En ce moment-même, le 9 mai au matin, il y a une incursion de l’armée israélienne dans la Casbah de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie.

