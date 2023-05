Nouvelles frappes israéliennes sur Gaza, deux Palestiniens tués en Cisjordanie

Deux membres du Jihad islamique palestinien ont été tués mercredi par les forces israéliennes en Cisjordanie occupée. Des frappes israéliennes sur la bande de Gaza ont fait un mort. La veille déjà, une quinzaine de personnes avaient été tuées dans un raid de l'armée visant ce groupe, dont des combattants et des enfants.

Ahmed Assaf, 19 ans, et Rani Qatanat, 24 ans, ont été tués par balles par l'armée israélienne à Qabatiyah, une localité proche de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie, a indiqué le ministère palestinien de la Santé, mercredi 10 mai. Un adolescent de 17 ans a également été gravement blessé par balles à l'abdomen et à la poitrine, d'après cette source.

Le mouvement Jihad islamique, mouvement palestinien qualifié de « terroriste » par Israël, l'Union européenne et les États-Unis, a indiqué dans un communiqué que les deux Palestiniens tués mercredi près de Jénine étaient membres de sa branche armée.

Mercredi avant l'aube, des assaillants à bord d'une voiture ont ouvert le feu sur ses soldats à Qabatiyah, lors d'une opération pour arrêter un « suspect recherché », a indiqué l'armée israélienne dans un communiqué. « Les soldats ont riposté en tirant sur les deux assaillants et les ont tués », précise le communiqué de l'armée.

Raids meurtriers sur Gaza

Ce raid intervient alors qu'Israël a lancé mardi des frappes sur la bande de Gaza, visant le Jihad islamique. Quinze Palestiniens, parmi lesquels des membres du Jihad islamique, mais aussi quatre enfants, ont été tués, faisant craindre une nouvelle spirale de violences. Ce mercredi encore, l'armée a indiqué dans un communiqué avoir frappé des infrastructures du Jihad islamique dans la zone, faisant au moins un mort. Une autre personne a été grièvement blessée, selon le ministère de la Santé palestinien à Gaza.

Suite à ces nouveaux raids, des roquettes ont été tirées ce mercredi de la bande de Gaza vers Israël. L'armée israélienne a indiqué dans un court communiqué que les sirènes d'alerte à la roquette avaient notamment retenti dans les villes israéliennes de Sdérot et Ashkelon.

Depuis le début de l'année, au moins 125 Palestiniens, 19 Israéliens, une Ukrainienne et un Italien ont été tués dans des violences liées au conflit israélo-palestinien, selon un décompte de l'AFP établi à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes. Ces statistiques incluent, côté palestinien, des combattants et des civils parmi lesquels des mineurs, et côté israélien, en majorité des civils parmi lesquels des mineurs, et trois membres de la minorité arabe.

