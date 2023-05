La situation s’embrase à nouveau entre Gaza et Israël, l’espoir d’une trêve compromis

Après une brève accalmie la nuit dernière, la situation s’embrase de nouveau au Proche-Orient. Tirs de roquettes contre le territoire israélien, bombardements israéliens sur la bande de Gaza, qui continue d’enterrer ses morts. L’espoir d’une trêve ce vendredi semble bien compromis.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Sami Boukhelifa

Les deux camps qui s’affrontent en sont parfaitement conscients. Deux missiles de moyenne portée ont été tirés depuis la bande de Gaza en direction de Jérusalem. L’un a été intercepté par le système de défense anti-aérienne israélien. Le second est tombé près d’une colonie au sud de Bethléem, en Cisjordanie occupée.

Tirer en direction de Jérusalem est une ligne rouge pour les Israéliens. En 2021, c’est ce qui avait déclenché la guerre meurtrière contre Gaza. Ces derniers développements compromettent les négociations de cessez-le-feu menées actuellement au Caire par le traditionnel médiateur égyptien. Selon des médias israéliens, l’équipe de négociateurs, dépêchée par l’État hébreu, s’est retirée. Le dialogue est rompu.

Vers une véritable guerre ?

Face à cela, le Premier ministre israélien a pris sa décision : Benyamin Netanyahou préconise de poursuivre, voire d’intensifier, les attaques contre le Jihad islamique dans la bande de Gaza.

Ce qui devait être une opération éclair est en train de se transformer en une véritable guerre. Trente et une personnes ont été tuées depuis le début des affrontements, parmi lesquels des chefs du Jihad islamique palestinien, mais aussi et surtout des femmes et des enfants. Une victime est enregistrée côté israélien.

