Reportage

À Beit Iksa, 75 ans après, la Nakba toujours présente

Audio 01:33

Le centre historique de Beit Iksa, village palestinien situé au nord de Jérusalem. © Alice Froussard/RFI

Le 15 mai 1948, la Nakba (« la catastrophe » en arabe) marque le déplacement forcé et l’exode de plus de 750 000 Palestiniens et la destruction de près de 500 villages, d'après l'historien israélien Ilan Pappé. Ces événements ont ouvert la voie à la création de l’État d’Israël sur 78% des terres de la Palestine dite historique. Une Nakba qui a bouleversé la vie de centaines de milliers de Palestiniens, expédiés dans des camps de réfugiés au Liban, en Syrie, en Jordanie, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Un traumatisme transmis de générations en générations. Et pour les Palestiniens, même 75 ans après, cette Nakba est encore vivement présente.