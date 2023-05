Reportage

À Birzeit, le Musée palestinien explore la relation des Palestiniens à la mer

Audio 01:35

Des réfugiés palestiniens photographiés en 1948. La Nakba marque le déplacement forcé de plus de 750 000 Palestiniens en 1948 lors de la création de l’État d’Israël. © Universal Images Group via Getty Images

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les Palestiniens célèbrent tristement les 75 ans de la Nakba. Le 15 mai 1948, ce qu’ils appellent « la catastrophe » en arabe, marque le déplacement forcé et l’exode de plus de 750 000 Palestiniens et la destruction de près de 500 villages. Ces évènements ont ouvert la voie à la création de l’État d’Israël sur 78% des terres de la Palestine dites historiques. Un traumatisme transmis de générations en générations. Et à Birzeit, le Musée palestinien revient sur les années postérieures à cet événement, en explorant le rôle des Palestiniens à la mer. Mer à laquelle beaucoup n’ont plus accès depuis la Nakba.