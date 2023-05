Kurdistan: le nord-est syrien est coupé du monde à la suite d'un incident diplomatique

Vue de Kobané, le 20 novembre 2022 (image d'illustration). AFP - DELIL SOULEIMAN

Le nord-est syrien coupé du monde. Le gouvernement kurde irakien ne laissera plus passer personne à partir de ce mardi 16 mai au soir, à la suite d'un incident diplomatique avec les autorités kurdes syriennes. Il s’agit là du seul et unique point de passage pour rejoindre cette région enclavée entre le régime de Bachar el-Assad et la Turquie. Nombre d’humanitaires occidentaux quittent le Rojava par convois avant que la région ne devienne une prison.