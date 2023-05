Le retour de la Syrie dans la Ligue arabe ne devrait pas changer la situation économique du pays

REUTERS - EMBASSY OF SAUDI ARABIA IN JORDA

Des responsables syriens ont participé, lundi 15 mai, à une réunion de la Ligue arabe pour la première fois depuis la suspension par l'organisation panarabe du régime du président Bachar el-Assad en novembre 2011, en raison de la répression violente de manifestations qui ont dégénéré en un conflit qui a fait plus de 500 000 morts et des millions de déplacés.

C'est la fin de plus d'une décennie d'isolement diplomatique. Des responsables syriens ont participé lundi 15 mai en Arabie saoudite à une réunion préparatoire au sommet de la Ligue arabe de vendredi marqué par la réintégration de la Syrie depuis le 7 mai dernier, douze ans après en avoir été exclus. « C'est une nouvelle occasion pour nous de dire à nos frères arabes que nous ne regardons pas vers le passé mais vers l'avenir », a déclaré le ministre syrien des Affaires étrangères Fayçal Mekdad, peu après son arrivée à Djeddah lundi soir. « Nous avons de nombreux défis à affronter, y compris le conflit israélo-arabe », a-t-il ajouté, cité par l'agence officielle syrienne SANA.

Système financier effondré, manque de main d'œuvre

Il y était question d'économie. Pas de communiqué officiel, mais une déclaration d'intention de l'Arabie saoudite afin de contribuer au développement économique dans la région. Le ministre syrien de l'Économie Mohammad Samer al-Khalil a appelé les pays arabes à investir en Syrie en raison d'« opportunités prometteuses et (de) nouvelles lois favorables aux investissements », selon SANA. Est-ce à dire que les monarchies du golfe pourraient investir en Syrie, dans un pays économiquement exsangue ?

Nous en sommes encore très loin, estime Joseph Daher, professeur à l'Université de Lausanne. « Dans le cadre actuel, un retour du régime syrien à la Ligue des États arabes ne signifie pas une amélioration de la situation économique en Syrie et des investissements étrangers dans un court terme, particulièrement issus des monarchies du golfe, souligne-t-il. Les monarchies du golfe ont comme priorité aujourd’hui de se concentrer sur leurs propres réformes économiques, mais il y a aussi les sanctions internationales, particulièrement américaines. Un certain nombre de compagnies ne veulent pas avoir à faire avec tout ce qui est en lien avec la Syrie. Donc, pour l’instant, il y a un certain nombre d’obstacles, sans parler des difficultés économiques de la Syrie : un système financier effondré, un manque de main d’œuvre général. Toutes ces raisons font qu’aujourd’hui, la Syrie ne représente pas un eldorado pour investir économiquement demain. »

Réticences

Ryad, qui a coupé les ponts avec le gouvernement syrien en 2012, a confirmé la reprise du travail dans les missions diplomatiques en Syrie et en Arabie saoudite. Toutefois, certains pays se sont montrés réticents à renouer des liens avec Bachar el-Assad, notamment le Qatar, qui a indiqué qu'il ne normaliserait pas ses relations avec lui.

Les chefs d'État arabes tiennent leur sommet, vendredi 19 mai, dans la ville saoudienne de Djeddah. Invitée par le prince héritier Mohammed ben Salmane, la Syrie y participera pour la première fois depuis 2010. Par ailleurs, le chargé d'affaires émirati en Syrie, Abdel Hakim Al-Nouaimi, « a remis une invitation officielle » dimanche du président émirati Mohammed ben Zayed Al Nahyane à son homologue syrien pour « assister à la COP 28 », a annoncé l'agence syrienne Sana. C'est la première fois que M. Assad est invité à un sommet international - auquel seront normalement présent plusieurs chefs d'Etats occidentaux - depuis le début de la guerre en Syrie en 2011.

