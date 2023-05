Le gouverneur de la Banque du Liban Riad Salamé démissionnera s'il est condamné

Réagissant pour la première fois depuis l’émission d’un mandat d’arrêt international le visant, le gouverneur de la Banque du Liban Riad Salamé a déclaré qu’il démissionnerait de son poste si un jugement était pris à son encontre.

Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

Dans une interview accordée ce jeudi à la chaîne panarabe al-Hadath, Riad Salamé a « conseillé au pouvoir judiciaire de commencer par les politiques et non pas le gouverneur de la Banque centrale ». « Ils ciblent le gouverneur parce qu'ils ont peur des politiques », a-t-il dit.

Les propos du patron de la Banque du Liban interviennent alors que les voix appelant à son départ se multiplient. Ce jeudi, dix députés issus de la contestation ont exigé sa destitution, jugeant « honteux » le manque de réactivité de l'État libanais. Le vice-Premier ministre chargé des négociations avec le Fonds monétaire international (FMI), Saadé Chami, a été le seul haut responsable à réclamer la démission de Riad Salamé. Embarrassé, le chef du gouvernement, Nagib Mikati, a gardé le silence. Ses milieux affirmant que la justice doit prendre son cours.

Elle a d’ailleurs tranché ce jeudi dans un des épisodes impliquant Riad Salamé. Un juge d’instruction à Beyrouth a rejeté les recours présentés par les avocats du gouverneur et a autorisé l’État à se porter partie civile contre lui. Cette démarche judiciaire permettra à l’État de faire prévaloir ses droits à récupérer les fonds dilapidés en cas de condamnation de Riad Salamé au Liban ou ailleurs. Riad Salamé est poursuivi au Liban et dans plusieurs pays européens pour des soupçons d’enrichissement illicite et de détournement de fonds d’un montant atteignant 330 millions de dollars.

