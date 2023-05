Moscou développe via l'Iran ses nouvelles routes commerciales

Le président iranien salue une « étape stratégique importante » dans la coopération avec la Russie. Téhéran et Moscou ont signé ce mercredi un accord pour la construction d’une ligne de chemin de fer en Iran. Celle-ci s’inscrit dans un projet bien plus ambitieux vieux de 20 ans porté par la Russie : la construction d'un réseau de routes commerciales de 7 200 km avec l’Iran et l’Inde.

La ligne de chemin de fer de 164 km doit permettre de relier d’ici trois ans la ville iranienne d’Astara à celle plus au sud de Rasht. De là les produits russes pourront ensuite être transportées dans les ports iraniens du sud avant d’être expédiés vers l’Asie, le Golfe ou l’Afrique de l’Est.

Signe de l'importance donnée à l'événement, la signature de l'accord à Téhéran a été supervisée par les deux présidents, l'Iranien Ebrahim Raissi et le Russe Vladimir Poutine, présent par visioconférence.

Ce nouveau tracé n’est qu’une première étape dans l’ambitieux projet de la Russie, de l’Inde et de l’Iran de construire un réseau de plus de 7 200 km de routes maritimes, terrestres et ferroviaires. Mais Vladimir Poutine y voit là le début d’une nouvelle ère. « Aujourd'hui, nous assistons à la mise en œuvre de ce projet formulée pour la première fois il y a 20 ans. Les volumes des flux augmenteront, les marchandises russes et iraniennes auront un accès plus facile et plus diversifié aux marchés étrangers, a affirmé le président russe. Actuellement, il nous faut 30 à 45 jours pour livrer des marchandises de Saint-Petersbourg à Bombay. Avec ce corridor, il ne nous faudra plus qu’une dizaine de jours ».

Un moyen de contourner les sanctions

En plus de l’avantage « compétitif » avancé par Vladimir Poutine qui permettront aux marchandises de contourner les voies maritimes traditionnelles, ce projet est une pierre de plus dans le rapprochement entre la Russie et l’Iran, tous deux visés par des sanctions internationales ET plus que jamais le regard tourné vers l’est.

Le projet de corridor Nord-Sud a été considéré avec circonspection par de nombreux experts, notamment en raison des intérêts parfois divergents des pays impliqués. Il doit ainsi passer par l'Azerbaïdjan, qui entretient des relations tendues avec l'Iran. Mais le conflit en Ukraine a relancé les discussions entre Moscou et Téhéran, tous deux soucieux de rompre leur isolement croissant. Durement frappé par des sanctions liées à son programme nucléaire, l'Iran met en scène jour après jour l'amélioration de ses liens avec la Russie, la Chine et les pays arabes, notamment l'Arabie saoudite, son grand rival traditionnel au Moyen-Orient.

Les annonces de coopération se sont multipliées ces derniers mois avec la Russie dans la finance, le commerce des biens de consommation ou l'énergie, même si les deux pays se retrouvent parfois en concurrence sur certains marchés, comme celui de la pétrochimie. Dernier exemple en date, la deuxième banque russe, VTB, a ouvert un bureau à Téhéran, alors que les deux banques centrales travaillent à connecter leurs systèmes de transfert interbancaires.

(Avec AFP)

