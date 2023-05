Exécutions en Iran: «Le silence est coupable», s'insurge l'avocate Chirinne Ardakani

Entretien

Vendredi 19 mai, trois hommes ont été exécutés à Ispahan, dans le centre de l'Iran. Majid Kazemi, Saleh Mirhashemi et Saeed Yaghoubi ont été reconnus coupables de « moharebeh » (« guerre contre Dieu ») et de possession d'une arme lors d'une manifestation. Pour Chirinne Ardakani, avocate au barreau du Val-d'Oise (région Île-de-France) et membre du collectif Iran justice, il faut « mettre à mal » la stratégie de normalisation de l’Iran vis-à-vis de ses partenaires et vis-à-vis du gouvernement français. Entretien.

RFI : Nous avons appris, ce vendredi 19 mai au matin, l’exécution de trois autres jeunes hommes, Majid Kazemi, Saleh Mirhashemi et Saeed Yaghoubi, à Ispahan. Quelle est votre première réaction ?

Chirinne Ardakani : C’est évidemment épouvantable. Mais au-delà de l’indignation, c’est la preuve que le régime iranien, en réalité, est un ordre tyrannique qui se maintient par la violence, par la cruauté. La peine de mort, c’est quand même l’illustration la plus aboutie de ce que peut être un châtiment cruel, inhumain et dégradant. C’est également un régime sadique, car cela faisait déjà plusieurs jours que les autorités jouaient avec les nerfs de la population en sursoyant chaque jour à l’exécution de ces trois jeunes hommes.

Depuis septembre 2022 et le décès de la jeune Mahsa Amini, vous vous battez au sein d'un collectif d’avocats pour qu'un jour les responsables des exactions et des crimes commis par le régime en Iran soient traduits devant la justice. En attendant, que peut-on faire pour arrêter la vague d’exécutions dans ce pays ?

Je crois que la balle se trouve du côté de la communauté internationale, le silence est coupable. Aujourd’hui, il faut faire augmenter le coût politique de ces exécutions. C’est-à-dire qu’on a un régime qui se croit tout permis, un régime qui procède à des exécutions massives. Le 9 mai dernier, l’ONU relevait qu’en 2023, au moins 209 personnes ont été exécutées. Je crois qu'aujourd’hui, c’est la responsabilité d’un certain nombre de responsables politiques, mais aussi du gouvernement français, que d’élever la voix et de ne pas être otages d’une situation dans laquelle les Iraniens brandiraient la menace de la rétention sur nos otages français, malheureusement, pour accuser d’un silence coupable dans cette séquence.

Je crois qu’il faut véritablement faire du bruit. Il faut mettre à mal cette stratégie de normalisation de l’Iran vis-à-vis de ses partenaires et vis-à-vis du gouvernement français en mettant en évidence ce qu’est ce régime, à savoir un ordre violent, cruel et tyrannique.

Comment voulez-vous mobiliser l'opinion publique internationale et la communauté internationale contre ces exécutions ?

Déjà ce qui est important, c’est de continuer à en parler. Il y a eu une séquence médiatique aujourd’hui sur la réforme des retraites, qui est une réforme évidemment importante. Il y a la guerre en Ukraine qui se poursuit. On le voit bien, la difficulté, c'est l’ordre mondial dans lequel on se trouve aujourd’hui, avec cette espèce d’alliance des dictateurs, cette alliance entre l’axe chinois, russe et iranien. Et effectivement, dans le temps de cette actualité vive, il est très difficile de maintenir le sujet iranien vivant.

Néanmoins, je crois que notre responsabilité, en tout cas pour les collectifs de la société civile, les avocats au premier chef, les étudiants, les intellectuels, les artistes, c’est de continuer à parler de ce qui se passe en Iran. C’est vital, parce que c’est le mandat que nous donnent les Iraniens qui ne peuvent pas communiquer, puisque aujourd'hui l’accès à internet est entravé par les autorités. Les journalistes sont poursuivis dès lors qu’ils couvrent l’actualité, les avocats ne peuvent pas faire leur travail. Avec cette répression à huis clos et les exécutions qui se poursuivent, notre responsabilité est de continuer à en parler pour que les citoyens français, et plus largement tous les humanistes et tous les défenseurs des droits humains, fassent vivre ce sujet et mettent en porte-à-faux les autorités iraniennes qui tentent de se dédiaboliser au prix d’une stratégie de normalisation.

Mais concrètement, que peut la communauté internationale ?

Je ne suis pas diplomate, je crois que chacun doit avoir en tête sa juste place. Moi, je suis juriste. Ce qui est certain d’un point de vue proprement juridique, c’est que l’État iranien aujourd’hui se place du côté d’une violation extrêmement flagrante des droits humains fondamentaux. Donc, la question qui se pose est de savoir si un gouvernement, un régime comme le régime iranien, qui procède à des aveux forcés, qui sont documentés, qui procède à un certain nombre d’exécutions, à des infanticides, à des viols sur un certain nombre de détenus, qui pratique la prise d’otages, ce qui est évidemment là encore une manifestation de la criminalité organisée, il n’y a aucun doute, d’un point de vue des droits humains, que ce régime ne peut pas être un interlocuteur en tout état de cause si on continue de considérer que les droits humains ont une valeur et qu’un certain nombre de traités internationaux doivent être respectés. L'Iran ne se place pas de ce côté-là, c’est peu de le dire, et la question aujourd’hui de la légitimité de cet interlocuteur, qui d’ailleurs n’a plus aucune légitimité à l’intérieur du pays et ne se maintient que par la force et par la violence, je crois doit interroger nos responsables politiques, mais plus largement le Quai d’Orsay et l’autorité diplomatique.

Il y a quelques jours, le représentant de la République islamique d'Iran a été nommé à la présidence du Forum social du Conseil des droits de l’homme. Qu’en pensez-vous ? Ne dites-vous pas que vos efforts pour la justice vont se heurter à une réalité politique et diplomatique ?

Ce que je crois surtout, c’est que chacun doit faire son travail. Je vous l’ai dit, je ne suis pas diplomate. Les autorités diplomatiques jouent leur partition, c’est leur rôle. Les militants des droits humains que nous sommes devons jouer le nôtre. Notre responsabilité, quand on fait partie de collectifs de la société civile, c’est de ne pas attendre de façon finalement verticale que les autorités internationales, qu’un certain nombre d’organismes et d’institutions se mobilisent. C’est à nous de faire en sorte que ces institutions-là nous entendent et je crois que nous n’y parviendrons qu’en dénonçant la politique iranienne, mais surtout le deux poids, deux mesures.

Je vais prendre un exemple : je n’ai pas envie de choisir entre mes compatriotes français qui sont détenus en Iran au prix d’une opération de criminalité organisée, puisque c’est une prise d’otages, nous le savons. Cette rétention en réalité est tout à fait arbitraire. Nos quatre compatriotes français qui sont toujours détenus dans les geôles iraniennes, c’est véritablement une opération de racket qui n’est pas justifiée juridiquement. Je n’ai pas à choisir, en tant que citoyenne, entre mes compatriotes français et mes compatriotes iraniens qui, eux aussi, font l’objet de violation de leurs droits humains. La responsabilité en tout cas des dirigeants politiques et plus largement des organisations internationales, c’est de ne pas mettre en concurrence ces violations de droits humains, c’est de dire que les vies de nos compatriotes se valent et qu’il faut être aussi intransigeant pour le sort des Iraniens qu’avec nos compatriotes, puisqu’ils ont tous droit au respect des droits fondamentaux, c’est-à-dire le droit de vivre dignement, d’être libres et de ne pas faire l’objet de détention arbitraire. C’est le message que j’aurais peut-être à porter à l’ONU si je m’y rends de nouveau à l’occasion du prochain sommet. Mais véritablement, le sens de ma réflexion, c’est de dire que les citoyens ne doivent pas toujours attendre l'action des organisations, c’est à eux de faire ce travail. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous appelons d’ores et déjà, avec un certain nombre de collectifs, et nous sommes précisément en train de rédiger à l’heure où je vous parle cet appel, un appel à la classe politique française en général et aux partis politiques de se saisir de cette question-là et de se rassembler devant l’ambassade iranienne à Paris pour interpeller les autorités iraniennes sur ces exécutions massives. Et je crois que c’est le rôle de la France, qui a toujours tenu son rang abolitionniste, de prendre part à ce débat-là. En tout cas, c’est ce qui est attendu de la part des Iraniens.

