Israël: 20e semaine de mobilisation contre la réforme judiciaire et le budget accordé aux ultra-orthodoxes

En Israël, les manifestations se poursuivent pour la 20e semaine consécutive. Ils étaient des dizaines de milliers à Tel Aviv samedi soir 20 mai et des milliers d’autres personnes à travers le pays pour protester contre le gouvernement de Benyamin Netanyahu. À l'origine du mouvement de contestation, il y a la réforme judiciaire des autorités, jugée anti-démocratique par une partie de la rue, mais cette semaine, le budget de l’État présenté par le gouvernement attise la colère, notamment un budget record accordé aux partis ultra-orthodoxes. Rencontre avec des manifestants.

Avec notre correspondante à Tel Aviv, Sharon Aronowicz

« Nous n'abandonnerons pas », scandent les manifestants. En famille, en couple ou entre amis, des Israéliens de tous âges remplissent les rues de Tel Aviv. Yossi 44 ans, n’a pas manqué un seul rassemblement. « Cela fait 20 semaines que je viens manifester, dit-il, je suis très inquiet pour mon pays. Nous voulons défendre son identité, ses valeurs, son caractère démocratique. »

À quelques jours du vote du budget de l'État, les participants dénoncent une somme qui profite uniquement aux formations du gouvernement et à leur base électorale. « Il faut répartir ce budget de manière égale et logique, affirme une manifestante. Répondre aux besoins les plus importants du pays, plutôt que financer les colons et les ultra-religieux. »

« Nous, les laïcs, rapportons le plus d’argent »

Un budget qui, selon les manifestants, encourage la sortie du marché du travail de la société ultra-orthodoxe. « Dans 20 ans, ils représenteront un tiers de la population et ce budget ne leur permet pas d’être indépendants, il perpétue leur incompétence et leur pauvreté », explique un autre manifestant.

Une communauté déjà largement inactive en Israël, et exemptée du service militaire, pour se consacrer aux études religieuses. « Nous, les laïcs, rapportons le plus d’argent, et les ultra-religieux ne travaillent pas, dit une autre femme, ils étudient la Torah, et ils reçoivent de l’argent grâce à nos impôts ! »

Le taux de croissance de 4% de la population ultra-orthodoxe est le plus rapide parmi les communautés en Israël, selon des données du Bureau central des statistiques.

