Le ministre d'extrême droite Ben Gvir sur l’esplanade des Mosquées, colère du Hamas et d'Amman

Le ministre israélien de la Sécurité intérieure Itamar Ben Gvir marche sur l'esplanade des Mosquées à Jérusalem, le 21 mai 2023. © Administration du mont du Temple, via AFP

Pour la deuxième fois en quelque mois, le ministre israélien de la Sécurité intérieure Itamar Ben Gvir, suprématiste juif revendiqué et figure de l’extrême droite, s’est rendu sur l’esplanade des Mosquées dimanche 21 mai au matin. Fier, pendant quelques minutes et escorté par la police. Une « provocation » selon la Jordanie et le Hamas, car il s’agit du troisième lieu saint de l’islam, et où seuls les musulmans sont théoriquement autorisés à s’y recueillir.