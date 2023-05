Cisjordanie: trois combattants palestiniens tués par Israël dans un camp de réfugiés

Raid dans le camp de réfugiés de Balata, dans la ville de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie, le 22 mai 2023. REUTERS - RANEEN SAWAFTA

À Naplouse, au nord de la Cisjordanie, un nouveau raid de l’armée israélienne a eu lieu dans la nuit du 21 au 22 mai. Trois combattants palestiniens - Muhammad Abu Zaytoun, 32 ans, Fathi Abu Rizk, 30 ans, et Abdullah Abu Hamdan, 24 ans - ont été tués dans ce que l’armée appelle « une opération anti-terroriste ». Ils appartenaient aux Brigades des martyrs d’al-Aqsa, la branche armée du Fatah. Au moins six autres personnes ont été blessées, dont certaines grièvement. C’est un énième raid en Cisjordanie, sur fond de flambée de violence entre Israël et les Palestiniens.