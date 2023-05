L'Iran nomme un ambassadeur en Arabie saoudite, le rapprochement Téhéran-Riyad se poursuit

Alireza Enayati sera le prochain ambassadeur d’Iran en Arabie saoudite. Mercredi 24 mai, Téhéran a désigné ce diplomate, connaisseur du Golfe, pour rouvrir sa mission diplomatique à Riyad, après sept ans de rupture diplomatique entre les deux pays. C’est une nouvelle étape dans le rapprochement entre l’Arabie saoudite et l’Iran, scellé à Pékin le 10 mars dernier.

Avec notre envoyé spécial à Riyad, Guilhem Delteil

Depuis deux mois et demi, l’Arabie saoudite et l’Iran œuvrent à leur rapprochement. Après la signature de l’accord de Pékin et la rencontre, dans la capitale chinoise, des ministres des Affaires étrangères des deux pays, des délégations s’étaient rendues dans les capitales pour étudier la réouverture des missions diplomatiques.

La désignation d’ambassadeurs était l’étape suivante. Elle devrait permettre la préparation de visites des dirigeants des deux pays. Le président iranien, Ebrahim Raïssi, a été invité à Riyad et le roi Salman d’Arabie saoudite à Téhéran. Mais la réouverture d’une mission diplomatique iranienne en Arabie saoudite devrait aussi permettre la venue d’Iraniens à La Mecque pour le pèlerinage du Haj, à la fin du mois de juin.

Ces derniers mois, Riyad s’est engagé dans un rapprochement avec ses rivaux ou ennemis d’hier : l’Iran, la Syrie, les rebelles houthis au Yémen. Le royaume cherche à apaiser les tensions régionales. Il a besoin de stabilité pour mener à bien ses grands projets de modernisation en interne. Mais pour que cet apaisement soit durable, il faudra des gestes concrets sur les dossiers qui opposent les deux pays.

