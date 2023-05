Liban: le musée Sursock s'apprête à rouvrir après des années de restauration

Près de trois ans après l’explosion du port de Beyrouth, le 4 août 2020, le musée Sursock, seul musée d’art moderne de Beyrouth rouvre enfin ses portes au public ce vendredi 26 mai. La bâtisse avait été sévèrement endommagée par le drame. Ses peintures et sculptures avaient été déchirées par la déflagration. Elles sont désormais prêtes à réintégrer les salles du musée après trois années de restauration au Liban et pour certaines au Centre Pompidou à Paris.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Beyrouth, Sophie Guignon

Villa patricienne de style vénitien et ottoman du XVIIIe siècle, le musée Sursock avait résisté aux tremblements de terre et aux guerres, mais pas aux explosions du 4 août 2020. À la veille de l’ouverture, c’est l’heure des finitions.

Karina el-Hélou, la directrice de l’institution, est fière de faire visiter les lieux : « Le salon arabe a été très endommagé par l’explosion. Toutes les boiseries ont été endommagées, les vitraux, les vitrines. Ça a été un long processus de restauration qui a duré deux ans. C’est la joie de vivre qui reprend dans notre musée. »

L'intérieur du musée Sursock, le 14 septembre 2020 après l'explosion dans le port de Beyrouth. © Bilal Hussein / AP

Besoin de mécènes pour faire vivre le musée au quotidien

Au total, il aura fallu 1,8 million de dons venus de France, d’Italie et de Suisse pour remettre sur pied l’institution. « On ne peut pas vivre sans beauté, sans rêve et sans mémoire. Et tout ça, c'est le patrimoine, explique Valéry Freland, le directeur de l’alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflits (Aliph), l’un des principaux donateurs Donc, il était important de réhabiliter ce patrimoine. Cette résurrection du musée Sursock, c'était un élément d'espoir pour la ville, même si la tâche va être ardue pour sa directrice, parce qu'il va falloir faire vivre ce musée. »

Gratuit et public, le musée Sursock était financé par la municipalité de Beyrouth, mais à cause de la crise, les caisses sont vides. L’institution devrait se tourner vers des mécènes privés pour survivre.

À écouter aussi : Orient Hebdo - Fondation Aliph: protéger le patrimoine dans les zones en conflit

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne