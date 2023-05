Territoires palestiniens: violente attaque de colons israéliens contre le village de Burqa

Le village palestinien de Burqa près de Naplouse, a subi une attaque brutale de colons juifs. Ils ont incendié ferme et maisons. Plusieurs Palestiniens ont été blessés. Fin février dernier, un autre village palestinien, Huwara, avait subi le même sort. Une nouvelle fois, les organisations de défense des droits de l’homme israéliennes, dénoncent un « pogrom ».

Avec notre correspondant à Jérusalem, Sami Boukhelifa

Le terme de « pogrom » désigne à l’origine, les attaques commises contre des juifs en Europe, à partir du 19ème siècle. Là, ce sont des colons juifs, qui mènent ces expéditions punitives. Une violence gratuite. Burqa est un village palestinien incendié, dévasté. Les oliviers ont été léchés par les flammes. La fumée noire et le crépitement du feu au cœur de la nuit ont lentement dévoré la terre et les cultures.

Qui sont ces colons ? D’où viennent-ils ? De Homesh, un avant-poste. Toutes les colonies sont illégales aux yeux du droit international. Mais les avant-postes sont également interdits par la loi israélienne. En 2005, Homesh est démantelé, et ses colons évacués par l’armée.

Une extrême droite complaisante

Mais avec l’arrivée récente de l’extrême droite au pouvoir en Israël, les colons font leur grand retour dans cette région de Cisjordanie occupée. Leurs élus au Parlement font le nécessaire. Un décret abrogé, une ordonnance signée, et les voilà de nouveau maîtres de cette terre confisquée à un Palestinien.

Ils sont une trentaine, armés et protégés par trois fois plus de soldats. Pourquoi s’en prennent-ils aux Palestiniens ? Parce qu’ils le souhaitent, parce qu’ils le peuvent. « C’est le pays de la suprématie juive qui piétine la démocratie. Le pays où la violence contre les Palestiniens est légale, et même souhaitable », dénonce « La Paix maintenant », une organisation israélienne anti-occupation. Les colons ont lancé leur attaque à la suite d’une visite dans la région d’une délégation de l’Union européenne, venue soutenir les Palestiniens.

