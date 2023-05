Irak: le Kurdistan dénonce un projet de loi budgétaire menaçant son autonomie

En Irak, le vote tant attendu du projet de loi du budget est reporté. Le gouvernement régional du Kurdistan autonome s’oppose aux amendements apportés au texte par la commission des Finances. Il dénonce des atteintes aux droits des Kurdes. Car les articles modifiés touchent à la question du pétrole.

Avec notre correspondante à Bagdad, Marie-Charlotte Roupie

En Irak, le pétrole est le nerf de la guerre et il est, une nouvelle fois, la cause de friction entre le Kurdistan irakien et le pouvoir central. Des amendements apportés à la loi budgétaire par la commission parlementaire des Finances ont déclenché la colère des autorités kurdes.

Selon le communiqué qu’elles publient, ces amendements remettraient en cause l’accord temporaire passé entre Erbil et Bagdad début avril. Cet accord avait pour objectif de permettre la reprise des exportations de pétrole des champs exploités par le gouvernement régional du Kurdistan autonome. Il prévoyait un contrôle des ventes par Bagdad, mais aussi que les revenus seraient versés sur un compte contrôlé par les autorités kurdes.

Mais la révision du texte obligerait notamment Erbil à déposer ces revenus à la Banque centrale irakienne. Selon plusieurs analystes, cela ferait perdre encore un peu plus au Kurdistan le contrôle de l’exploitation de ses champs pétroliers. Cet énième rebondissement a causé le report du vote prévu initialement ce samedi. L’Irak n’a pas de budget depuis plus d’un an et demi.

