La Banque mondiale alloue 300 millions de dollars au Liban pour son «filet de sécurité sociale»

La Banque Mondiale a alloué ce samedi 27 mai 300 millions de dollars supplémentaires pour « renforcer le filet de sécurité sociale » au Liban, frappé par une crise multiforme qui a précipité dans la pauvreté plus de 80% de la population.

Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

Le « filet de sécurité sociale » a été mis en place au Liban en janvier 2021 pour aider les tranches de la population qui ont sombré dans l’extrême pauvreté à cause de la crise qui a frappé le pays deux ans plus tôt. 82 000 ménages ont bénéficié de ce programme pour lequel 240 millions de dollars avaient été initialement débloqués par l’institution internationale. La nouvelle aide de 300 millions de dollars portera le nombre de bénéficiaires à 160 000 ménages, pendant deux ans, soit près d’un million de personnes.

Une aide aux plus démunis

Les familles éligibles recevront mensuellement un montant forfaitaire de 25 dollars, en plus de 20 dollars par membre du ménage, jusqu'à six au total, soit une somme mensuelle de 145 dollars. Quelque 92 000 étudiants recevront une aide complémentaire pouvant atteindre 425 dollars par an pour couvrir les frais de scolarité et les fournitures scolaires.

Ce programme appelé Aman est la plus importante réponse à la crise mise en œuvre par les institutions internationale en coopération avec les autorités libanaises. Il offre aux plus démunis des Libanais les besoins élémentaires en nourriture et un accès à d’autres services de base. Ce projet a permis à près d’un sixième de la population, qui a tout perdu en raison de la crise, de ne pas sombrer dans l’indigence totale.

