Des chrétiens chassés de la Vieille Ville de Jérusalem par des juifs extrémistes

Des chrétiens ont été pris à partie par des juifs dans la Vieille Ville de Jérusalem le jour de la Pentecôte, dimanche 28 mai. Cette fois, l'incident est pleinement assumé par le maire adjoint de Jérusalem, qui a même organisé le rassemblement anti-chrétiens.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Sami Boukhelifa

« Jérusalem est à nous. Partez d’ici », scandent des dizaines de juifs extrémistes. La police israélienne tente péniblement de repousser la foule, d’ouvrir un passage, pour évacuer des touristes étrangers, chrétiens. Les images ont fait le tour des réseaux sociaux.

« Ils s’en sont pris aux chrétiens juste ici, à cet endroit, témoigne Wadii, qui se trouvait sur les lieux. Ils les ont chassés et insultés. C’est du pur racisme anti-chrétiens. Ces jeunes juifs pensent que tout leur appartient ici. Ils viennent, et ils insultent les touristes, et leur disent : on ne veut pas de vous ». Une manifestation de haine, dont a également été aussi témoin Mohamed qui s’inquiète des conséquences. « S’il n’y a plus de touristes, les boutiques fermeront et on perdra tout. Mais ça ne fera aucune différence pour ces jeunes juifs, qui vivent au crochet de l’État », estime Mohamed.

Depuis le début de l’année, ces agressions se multiplient. À chaque fois, les autorités israéliennes les condamnent. Mais cette fois, le maire adjoint de Jérusalem assume pleinement. Arié King affirme avoir rassemblé des dizaines de juifs pour lutter contre des prosélytes, des missionnaires chrétiens. « Tout chrétien, bouddhiste, musulman ou peu importe, qui veut venir en Israël est le bienvenu. Mais si vous venez ici pour nous faire du mal, nous porter atteinte à nous, juifs, qui vivons ici, vous n’êtes pas le bienvenu. La conversion au christianisme est contraire à notre religion », explique Arié King.

Néanmoins, ces chrétiens pris à partie en ce jour de Pentecôte n’ont appelé à convertir personne.

