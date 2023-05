Irak: l'armée fédérale tente de construire un mur autour du plus vaste camp civil du PKK

Au Kurdistan d’Irak, le plus vaste camp civil du PKK est encerclé par l’armée fédérale irakienne depuis douze jours. Le camp de Makhmur, qui se trouve dans une zone disputée entre l’Irak fédéral et la région autonome kurde, abrite 11 000 personnes, familles de combattants du PKK. L’armée irakienne tente de construire un mur autour du camp pour « mieux contrôler ce qu’il s’y passe », mais les travaux sont ralentis par des affrontements entre l’armée et certains habitants.

Un combattant du PKK monte la garde dans la ville de Makhmur, au sud-ouest d'Erbil. (image d'illustration) AFP - AHMAD AL-RUBAYE

