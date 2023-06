Cisjordanie occupée: les colons israéliens réinvestissent l'ancienne colonie de Homesh

Reportage

Les colons israéliens font leur grand retour à Homesh, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Cette ancienne colonie juive, emblématique, a pourtant été évacuée il y a dix-huit ans, en 2005, sur ordre du Premier ministre de l’époque, Ariel Sharon.

Avec notre envoyé spécial à Homesh, Sami Boukhelifa

Avec l’arrivée récente au pouvoir de l’extrême droite en Israël, le Parlement a abrogé une loi jugée « humiliante », qui interdisait le retour des juifs, sur cette terre palestinienne. Le Premier ministre, Benyamin Netanyahu, rassure la communauté internationale et promet qu’il n’y a aucune intention de recoloniser Homesh.

Mais sur place, c’est une autre réalité qui se dessine. Des travaux y avancent lentement, mais sûrement. Protégés par l’armée, une vingtaine de jeunes colons s’affairent. Un petit château d’eau est érigé, des préfabriqués installés et raccordés au réseau d’électricité. Ils accueilleront bientôt la yeshiva, l’école religieuse, dirigée par le rabbin Menachem Ben Shahar. « Grâce à Dieu, il y a deux mois, le Parlement a fait le nécessaire pour annuler la décision qui nous avait obligés de quitter Homesh. Grâce à cela, on peut affirmer qu’Israël revient ici. Malheureusement, ce n’est pas encore totalement légal. Donc ont fait les travaux la nuit. Mais on espère que cela redevienne complètement légal, afin qu’il y ait ici une colonie comme avant ».

« C’est dur d’imaginer une cohabitation avec les Palestiniens »

Quarante-six ans, une longue barbe blanche encadrée par des papillotes, Menachem Ben Shahar contemple depuis Homesh, au sommet de la colline, la vallée en contrebas. Naplouse au loin, une mosaïque de villages palestiniens. Ici, c’est uniquement la terre d’Israël, dit-il. « C’est dur d’imaginer une cohabitation avec les Palestiniens. Leur islam est tellement radical, que j’ai du mal à concevoir de vivre avec eux. Il y a des Palestiniens qui respectent Israël et le peuple d’Israël, ceux-là, “Ahlan Wa Sahlan”, bienvenus. Mais ceux qui perpétuent la violence, les "assassins palestiniens", n'ont aucune chance. »

Il y a une semaine, ce sont pourtant les jeunes colons de Homesh, qui ont dévasté le village palestinien voisin de Burqa. Les organisations de défense des droits de l’Homme israéliennes ont dénoncé un pogrom.

