Israël: une nouvelle marche des fiertés sous haute sécurité à Jérusalem

Reportage

Une marée de drapeaux arc-en-ciel, et une marée de policiers, dans les rues de Jérusalem. Comme chaque année, la marche des fiertés s’est tenue sous haute sécurité, dans la ville sainte. Cette parade est à chaque fois menacée par des groupes de juifs conservateurs, certains issus des milieux de l’extrême droite israélienne.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Jérusalem, Sami Boukhelifa

Debout au milieu de la foule, une kippa arc-en-ciel sur la tête. « Je préfère rester anonyme », lâche-t-il d’emblée. 36 ans, juif religieux, marié, c’est sa première marche des fiertés. Seule son épouse, qui l’accompagne, est au courant de son homosexualité. « C’est ma partenaire. Ensemble, on sauve les apparences », explique-t-il. « C’est très dur. Parce qu’on subit beaucoup d’animosité », grimace le jeune homme. « Ici, l’homosexualité inspire encore de la peur à certains. Les mentalités mettent du temps à changer. C’est triste ».

« Nous avons l’obligation de préserver la sainteté de Jérusalem »

200 mètres plus loin, derrière des barrières métalliques et un cordon de policiers : « Honte, honte, honte », scandent une cinquantaine de contre-manifestants. Parmi eux, il y a notamment Michaël 22 ans, pancarte à la main : « un papa + une maman = une famille ». « En tant que juif religieux, nous avons l’obligation de préserver la sainteté de Jérusalem de cette chose-là, qui est un grave interdit dans la loi juive. L’État d’Israël est un État juif, avant d’être démocratique. Dans la rue, il faut un caractère juif avant tout. Et ça, ça n’est absolument pas juif ».

« Jérusalem n’est pas Sodome », hurle cette poignée de contre-manifestants. Mais leur voix est couverte par celle des 30 000 personnes qui participent à cette marche « des fiertés et de la tolérance ».

>> À lire aussi : Israël: la communauté LGBT sur la défensive après le résultat des élections législatives de novembre 2022

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne