L'Iran sur le point de rétablir ses relations diplomatiques avec l'Égypte

Plusieurs responsables iraniens ont évoqué ces derniers jours une normalisation des relations entre l’Iran et l’Égypte après plus de 40 ans de rupture, signe du retour de l’Iran sur la scène régionale.

Avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi

Après l'Arabie saoudite, l'Iran est sur le point de rétablir ses relations diplomatiques avec l'Égypte. Les relations entre les deux pays ont été rompues après la révolution islamique de 1979 et la signature d’un accord de paix entre l’Égypte et Israël.

« Nous n'avons aucun problème bilatéral » a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian.

Il y a trois jours, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, avait déclaré en recevant le sultan d'Oman que Téhéran accueillait positivement la normalisation de ses relations avec l'Égypte.

Oman joue les bons offices entre Téhéran et le Caire.

Une prochaine normalisation des relations entre l’Iran et l’Égypte affaiblira encore un peu plus la position des États-Unis dans la région après le rapprochement entre Téhéran et Riyad.

Ce qui représente aussi une menace pour Israël. En effet, l'Iran soutient financièrement et militairement les groupes islamistes palestiniens et une normalisation des relations avec l'Égypte peut faciliter ce soutien.

L’Iran estime sortir renforcé de ces évolutions, et ce, d’autant plus qu’il n’a rien cédé sur sa politique régionale, notamment par rapport à la Syrie ou le Yémen.

