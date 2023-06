Israël: la presse lève le voile sur la présence en Italie des espions israéliens naufragés

Près d’une semaine après, le plus grand secret est observé en Israël au sujet du naufrage sur le lac Majeur, dans la région italienne de Lombardie (Nord), avec des agents secrets israéliens et italiens à bord d’un yacht. Quatre personnes ont trouvé la mort dans ce drame, dont un ex-agent du Mossad, le fameux service secret israélien. Mais des détails commencent à filtrer, selon lesquels il ne s’agissait pas d’une visite touristique.

© Vigili del Fuoco / via AP

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

Ce qui est certain, affirme un de ses collègues du Mossad, c’est que Erez Shimoni ne faisait pas du tourisme en Italie.

Le sujet fait cependant la Une des médias en Israël. Selon le quotidien Haaretz et la chaîne de télévision 12, notamment, la rencontre entre les agents secrets israéliens et italiens sur le lac Majeur (nord de l’Italie) marquait la fin d'une longue opération couronnée de succès, liée aux technologies d’armement non conventionnelles iraniennes.

Les services spéciaux des deux pays s’étaient intéressés de près aux agissements de scientifiques iraniens. L’agent israélien du Mossad qui a trouvé la mort lors du naufrage était chargé des relations avec des services de renseignement étrangers, indique-t-on. Les sources israéliennes soulignent encore qu’il s’agissait bien d’un accident et non pas d’un acte malveillant d’un service concurrent.

La victime a été inhumée en Israël en présence de nombreux membres de la communauté du renseignement. Le Mossad s’est contenté d’un communiqué laconique, déplorant la perte de son ancien agent. Sa véritable identité et son âge n’ont pas été révélés.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne